Officiel - Départ à l'étranger : Kylian Mbappé pose avec son nouveau maillot !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme attendu, Kylian Mbappé a répondu à l'invitation de son meilleur ami Achraf Hakimi. L'attaquant du Real Madrid était présent dans les tribunes du stade Prince Moulay Abdallah de Rabat afin d'assister à la deuxième journée de la phase de poules de la CAN. Pour ce match opposant le Maroc au Mali, Mbappé avait même un tout nouveau maillot.

Actuellement en vacances puisque la trêve a débuté en Liga, Kylian Mbappé en a profité pour s'afficher à l'étranger.... avec un nouveau maillot. En effet, l'attaquant du Real Madrid a répondu à l'invitation de son grand ami Achraf Hakimi.

Mbappé pose avec le maillot du Maroc... Ainsi, Kylian Mbappé était présent dans les tribunes du stade Prince Moulay Abdallah de Rabat vendredi soir pour assister au match entre le Maroc et le Mali comptant pour la deuxième journée de la phase de groupes de la CAN. Les deux équipes se sont quittées sur un nul (1-1), sans que Kylian Mbappé ne puisse voir jouer Achraf Hakimi, qui est resté sur le banc, toujours convalescent après sa blessure à la cheville avec le PSG contre le Bayern Munich. Néanmoins, l'attaquant du Real Madrid a pu soutenir son ami dont il portait le maillot du Maroc floqué du numéro 2.