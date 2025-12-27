Kylian Mbappé malheureux au PSG, le calvaire est terminé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé n’en finit plus d’impressionner avec le Real Madrid. Individuellement, le Français est au sommet de son art, affolant les compteurs avec ses nombreux buts. En Espagne, Mbappé a retrouvé le sourire, une joie de vivre qui était perdue lors de ses derniers mois sous le maillot du PSG étant donné les nombreuses polémiques.

Kylian Mbappé aura donc joué pendant 7 saisons avec le maillot du PSG. Mais voilà que ses derniers instants avec le club de la capitale ont été très compliqués. En effet, ayant décidé de partir libre, le Français était entré en conflit avec Nasser Al-Khelaïfi, le président parisien. Les polémiques se sont alors multipliées et forcément, Mbappé n’avait pas l’esprit libre sur le terrain avec le PSG.

« Sa dernière année avec le PSG, il ne pouvait pas être heureux… » Aujourd’hui, au Real Madrid, Kylian Mbappé est de nouveau serein. Et cela se ressent sur ses blessures. Ainsi, pour Franceinfo, Bixente Lizarazu a expliqué sur l’ancien joueur du PSG : « Pour qu’un footballeur soit bon, il faut qu'il soit heureux, en paix et concentré sur son métier. Je pense que depuis qu’il est arrivé au Real, toutes ces conditions sont réunies. Il se sent bien dans cette équipe. Il a compris ce qu’était le Real Madrid et a pris la pleine mesure de la grandeur de ce club. Sa dernière année avec le PSG, il ne pouvait pas être heureux parce qu’il n’était pas en paix, il n’y avait que des polémiques ».