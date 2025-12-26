50M€ : Le successeur de Kylian Mbappé a signé au PSG !

Après le départ de Kylian Mbappé, de nombreux observateurs se sont demandés comment le PSG ferait pour le remplacer. Et c'est finalement Ousmane Dembélé qui a récupéré le flambeau. Le numéro 10 du PSG a d'ailleurs été élu champion des champions France par L'EQUIPE. Au palmarès, il succède à Kylian Mbappé, dernier footballeur récompensé.
La question du leadership offensif s'est rapidement posée au PSG après le départ de Kylian Mbappé. Et il aura fallu attendre quelques mois pour trouver la réponse. En effet, Ousmane Dembélé, recruté pour 50M€ durant l'été 2023, a réalisé une seconde partie de saison exceptionnelle dans un rôle de faux neuf, permettant notamment au club de la capitale de remporter la Ligue des champions.
Dembélé élu champion des champions France
Des performances qui lui ont permis d'enchaîner les récompenses individuelles puisqu'il a été élu Ballon d'Or et a remporté le Trophée The Best. Mais ce n'est pas tout. Comme tous les ans, le journal L'EQUIPE élit le champion des champions France qui récompense les meilleurs sportifs de l'année. Et c'est encore Ousmane Dembélé qui a raflé ce trophée devançant Léon Marchand (Natation) et Charlie Dalin (Voile).
Dembélé succède à Mbappé, dernier footballeur récompensé
Et ce n'est pas un mince exploit puisqu'il est rare que les sports collectifs soient mis à l'honneur pour cette récompense décernée par L'EQUIPE depuis 1946. D'ailleurs, Ousmane Dembélé succède à Léon Marchand, qui avait remporté les deux précédentes éditions. Mais surtout, le numéro 10 du PSG devient le premier footballeur nommé champion des champions France depuis Kylian Mbappé en 2022. Ousmane Dembélé est donc bien le successeur du capitaine de l'équipe de France a tout point de vue.