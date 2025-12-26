50M€ : Le successeur de Kylian Mbappé a signé au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après le départ de Kylian Mbappé, de nombreux observateurs se sont demandés comment le PSG ferait pour le remplacer. Et c'est finalement Ousmane Dembélé qui a récupéré le flambeau. Le numéro 10 du PSG a d'ailleurs été élu champion des champions France par L'EQUIPE. Au palmarès, il succède à Kylian Mbappé, dernier footballeur récompensé.

La question du leadership offensif s'est rapidement posée au PSG après le départ de Kylian Mbappé. Et il aura fallu attendre quelques mois pour trouver la réponse. En effet, Ousmane Dembélé, recruté pour 50M€ durant l'été 2023, a réalisé une seconde partie de saison exceptionnelle dans un rôle de faux neuf, permettant notamment au club de la capitale de remporter la Ligue des champions.

Dembélé élu champion des champions France Des performances qui lui ont permis d'enchaîner les récompenses individuelles puisqu'il a été élu Ballon d'Or et a remporté le Trophée The Best. Mais ce n'est pas tout. Comme tous les ans, le journal L'EQUIPE élit le champion des champions France qui récompense les meilleurs sportifs de l'année. Et c'est encore Ousmane Dembélé qui a raflé ce trophée devançant Léon Marchand (Natation) et Charlie Dalin (Voile).