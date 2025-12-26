Kylian Mbappé : Le transfert insolite que personne n’a vu venir ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2024, Kylian Mbappé réalisait son rêve en signant enfin au Real Madrid. Depuis tout petit, il voulait jouer pour la Casa Blanca, c’est désormais une réalité. Alors que Florentino Pérez a donc enfin mis la main sur Mbappé, on ne devrait pas le voir partir de sitôt. Mais voilà qu’un transfert du capitaine de l’équipe de France en fait rêver certains…

A 27 ans, Kylian Mbappé est aujourd’hui un joueur du Real Madrid. Depuis plusieurs années maintenant, la Casa Blanca tournait autour du Français et il aura donc fallu attendre l’été 2024 pour que l’union soit officielle. Mbappé est alors arrivé en provenance du PSG, signant à cette occasion un contrat jusqu’en 2029. Pas sûr qu’on le voit donc quitter le Real Madrid prochainement, même si d’autres ont un incroyable rêve.

« Il faut signer Mbappé » Kylian Mbappé transféré dans un club de Régional ? C’est le rêve des joueurs de La Baneza. Le petit village vient en effet de toucher le jackpot à l'occasion de la loterie nationale en Espagne, empochant ainsi un chèque de 468M€. De quoi donner des idées aux joueurs du club local. « Si Vinicius est malheureux, on le rachète ! », « Il faut signer Mbappé », ont ainsi balancé certains comme le rapporte Ouest France.