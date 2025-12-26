Ousmane Dembélé avec Mbappé, le projet est annulé ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir remporté son match d’ouverture de la CAN face aux Comores, le Maroc enchaine ce vendredi avec sa deuxième rencontre du tournoi face au Mali. Pour l’occasion, du beau monde a été annoncé dans les tribunes. En effet, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé étaient prévus pour venir voir Achraf Hakimi et les Lions de l’Atlas. Finalement, ça aurait évolué pour le numéro 10 du PSG.

Ce vendredi, la CAN se poursuit avec notamment au programme Angola-Zimbabwe, Egypte-Afrique du Sud, Zambie-Comores ainsi que Maroc-Mali. A 21h, les joueurs de Walid Regragui vont tenter donc d’aller chercher une deuxième victoire en deux matchs. Les Lions de l’Atlas partent favoris face aux Aigles et ils pourront compter bien évidemment sur le soutien du public marocain pour aller chercher ces 3 points.

Mbappé au Maroc A domicile, le Maroc sera poussé par ses supporters et dans les tribunes, on devrait également retrouver du beau monde derrière les Lions de l’Atlas. En effet, ces dernières heures, il avait été annoncé que Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé étaient attendus au Maroc pour venir voir jouer Achraf Hakimi et ses coéquipiers. Journaliste du Parisien, Benjamin Quarez a apporté une précision importante.