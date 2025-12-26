Samir Nasri snobe le PSG, il dévoile la vérité !

Le 31 mai dernier, le PSG écrivait son histoire en remportant sa première Ligue des Champions face à l’Inter Milan. Un évènement qu’on a pu suivre sur Canal+, mais voilà que Samir Nasri, consultant pour la chaine cryptée, n’était pas là pour cette occasion. Quelle raison justifiait alors l’absence de l’ancien de l’OM ? On connait enfin la raison.
Depuis l’arrivée du Qatar en 2011, le PSG courait après sa première Ligue des Champions. Le club de la capitale a alors connu de terribles désillusions, mais finalement, le grand moment est enfin arrivé en 2025. Menés par Luis Enrique, les Parisiens ont écrasé tout le monde la saison dernière jusqu’à humilier l’Inter Milan en finale (5-0).
« J’étais blessé et je n’étais pas là-bas »
Diffuseur de la Ligue des Champions, Canal+ avait envoyé ses équipes pour suivre au plus près cet évènement. Mais voilà que Samir Nasri, consultant pour la chaine cryptée, manquait à l’appel. « La victoire du PSG en Ligue des Champions ? La vérité, ça m’a fait mal au coeur. Mais j’étais blessé et je n’étais pas là-bas », a annoncé l’ancien joueur de l’OM à propos de son absence pour cette rencontre du PSG pour Original+.
« Ce n’était pas un forfait diplomatique »
Hervé Mathoux a confirmé : Samir Nasri était bel et bien blessé et n’a pas pu être là pour suivre la finale du PSG sur place. « C’est vrai que tu étais forfait. On va vraiment donner la vérité, tu étais blessé. Ce n’était pas un forfait diplomatique », a-t-il indiqué.