Samir Nasri snobe le PSG, il dévoile la vérité !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 31 mai dernier, le PSG écrivait son histoire en remportant sa première Ligue des Champions face à l’Inter Milan. Un évènement qu’on a pu suivre sur Canal+, mais voilà que Samir Nasri, consultant pour la chaine cryptée, n’était pas là pour cette occasion. Quelle raison justifiait alors l’absence de l’ancien de l’OM ? On connait enfin la raison.

Depuis l’arrivée du Qatar en 2011, le PSG courait après sa première Ligue des Champions. Le club de la capitale a alors connu de terribles désillusions, mais finalement, le grand moment est enfin arrivé en 2025. Menés par Luis Enrique, les Parisiens ont écrasé tout le monde la saison dernière jusqu’à humilier l’Inter Milan en finale (5-0).

« J’étais blessé et je n’étais pas là-bas » Diffuseur de la Ligue des Champions, Canal+ avait envoyé ses équipes pour suivre au plus près cet évènement. Mais voilà que Samir Nasri, consultant pour la chaine cryptée, manquait à l’appel. « La victoire du PSG en Ligue des Champions ? La vérité, ça m’a fait mal au coeur. Mais j’étais blessé et je n’étais pas là-bas », a annoncé l’ancien joueur de l’OM à propos de son absence pour cette rencontre du PSG pour Original+.