Ousmane Dembélé : La bagarre au PSG !

Au Paris Saint-Germain, l'année 2025 fut synonyme de célébrations constantes. Hormis la Coupe du monde des clubs perdue en finale, les hommes dê Luis Enrique ont tout raflé tant sur le plan collectif qu'individuel. Ousmane Dembélé a été couronné Ballon d'or lorsqu'Achraf Hakimi a hérité du trophée du continent africain. Mais pour Claude Le Roy, une bagarre était justifiée au PSG avec Dembélé. Explications.

Le mercredi 19 novembre dernier, à Rabat chez lui au Maroc, Achraf Hakimi était sacré Ballon d'or africain 2025. Une consécration pour le latéral droit du PSG qui a dû se contenter de la 6ème place au classement du Ballon d'or révélé quelques semaines plus tôt. Le 22 septembre, au Théâtre du Châtelet, Ousmane Dembélé raflait la récompense individuelle suprême devant Vitinha (3ème) et donc son autre coéquipier marocain du PSG.

«Hakimi aurait dû être dans la bagarre jusqu'à la fin pour gagner le Ballon d'or» Le capitaine des Lions de l'Atlas méritait bien mieux que le sort que les journalistes lui ont réservé. C'est en effet l'analyse de Claude Le Roy pendant son interview avec Skwad. « J'adore Achraf Hakimi et je n'ai pas compris qu'il ne soit pas plus haut dans le classement du Ballon d'or. Bon, il a heureusement été sacré meilleur joueur africain. Le Ballon d'or ? Je ne sais pas s'il aurait dû le gagner puisqu'Ousmane Dembélé le méritait aussi, mais il aurait dû être dans la bagarre jusqu'à la fin pour gagner le Ballon d'or ».