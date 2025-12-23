Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour Ousmane Dembélé ?

Alors que son contrat court jusqu’en juin 2028, Ousmane Dembélé fait partie des joueurs que le PSG veut prolonger, mais à ses conditions. Désormais, le club de la capitale impose un salaire fixe avec une part variable, liée au nombre de matchs disputés, et cela pourrait poser un problème dans le cas de l’international français.
Après avoir prolongé Achraf Hakimi, Vitinha, Nuno Mendes et Luis Enrique en février dernier, le PSG veut sécuriser l’avenir de plusieurs autres de ses joueurs. Comme indiqué par Le Parisien, Ousmane Dembélé fait partie de cette liste, lui qui est actuellement sous contrat jusqu’en juin 2028.
Le PSG veut prolonger Dembélé mais…
Si le PSG souhaite prolonger l’international français (57 sélections, 7 buts), Le Parisien précise en revanche qu’une offre n’a pas encore été formulée. En effet, depuis la prolongation de Marco Verratti en 2022, les dirigeants parisiens ont instauré un nouveau modèle. Désormais, le club de la capitale impose un salaire fixe à ses joueurs, avec une part variable liée au nombre de match joués chaque mois. Depuis le début de la saison, Ousmane Dembélé n’en a disputé que 14 sur 25 possibles.
Un malaise entre Dembélé et le PSG
Cela pourrait donc poser un problème. D’autant plus que les relations entre l’attaquant âgé de 28 ans et Luis Enrique ne sont pas au beau fixe. D’après les informations du journaliste de Canal+ Bertrand Latour, il y a un « problème entre le staff, le club, et le Ballon d’Or. » La raison ? L’utilisation d’Ousmane Dembélé depuis sa blessure face au Bayern Munich. Alors que le joueur estime avoir « besoin de débuter, pour enchaîner, gagner du rythme et devenir performant », il a été titularisé qu’une seule fois depuis, le week-end dernier en Coupe de France.