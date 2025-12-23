Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour Ousmane Dembélé ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que son contrat court jusqu’en juin 2028, Ousmane Dembélé fait partie des joueurs que le PSG veut prolonger, mais à ses conditions. Désormais, le club de la capitale impose un salaire fixe avec une part variable, liée au nombre de matchs disputés, et cela pourrait poser un problème dans le cas de l’international français.

Après avoir prolongé Achraf Hakimi, Vitinha, Nuno Mendes et Luis Enrique en février dernier, le PSG veut sécuriser l’avenir de plusieurs autres de ses joueurs. Comme indiqué par Le Parisien, Ousmane Dembélé fait partie de cette liste, lui qui est actuellement sous contrat jusqu’en juin 2028.

Le PSG veut prolonger Dembélé mais… Si le PSG souhaite prolonger l’international français (57 sélections, 7 buts), Le Parisien précise en revanche qu’une offre n’a pas encore été formulée. En effet, depuis la prolongation de Marco Verratti en 2022, les dirigeants parisiens ont instauré un nouveau modèle. Désormais, le club de la capitale impose un salaire fixe à ses joueurs, avec une part variable liée au nombre de match joués chaque mois. Depuis le début de la saison, Ousmane Dembélé n’en a disputé que 14 sur 25 possibles.