Surprise sur le mercato, le PSG a trouvé son nouveau crack ?

Axel Cornic

Après avoir longtemps misé sur des joueurs confirmés, le Paris Saint-Germain a décidé de changer son fusil d’épaule et miser sur les jeunes talents. C’est un succès avec notamment l’explosion de Désiré Doué, qui pourrait bien n’être que le premier prodige d’une très longue liste.

Le mercato hivernal va ouvrir ses portes dans seulement quelques jours, avec le PSG qui est évidemment au centre de nombreuses spéculations. C’est notamment le cas à l’étranger, avec un tout jeune milieu offensif de 18 ans qui semble avoir tapé dans l’œil de Luis Enrique de de Luis Campos.

Le PSG regarde en Belgique Plusieurs sources ont évoqué ces derniers jours un intérêt prononcé du PSG pour Konstantinos Karetsas, international grec actuellement sous contrat avec le KRC Genk. Il est l’une des très belles surprises de la première partie de saison en Jupiler Pro League, avec 6 passes décisives en 17 rencontres.