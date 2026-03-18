Le XV de France tient «l'un des meilleurs de sa génération», et ce n'est pas Antoine Dupont !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au terme d'une rencontre intense et avec un suspens important, le XV de France a dominé l'Angleterre pour remporter un deuxième Tournoi des VI Nations de suite. Et un joueur a particulièrement choqué le monde du rugby. Et pour une fois, il ne s'agit pas d'Antoine Dupont.

Après avoir laissé filer le Grand Chelem à cause de la défaite en Ecosse, le XV de France aurait pu tout perdre contre l'Angleterre si Thomas Ramos n'avait pas réussi sa pénalité à la dernière minute. Les Bleus ont ainsi battu le XV de la Rose (48-46) sur le fil et remporte le Tournoi des VI Nations pour la deuxième fois de suite. Un succès marqué par la performance historique de Louis Bielle-Biarrey qui a inscrit un quadruplé contre les Anglais, portant son total à 9 essais en 5 rencontres. Du jamais vu dans l'histoire du Tournoi, ce qui impressionne son coéquipier Théo Attissogbe.

«Il n'est plus comme avant» : C'est fini pour Antoine Dupont ? https://t.co/uGQQTJ5dIX — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

LBB choque tout le monde « Franchement, c'est stratosphérique ce qu'il fait. C'était un grand jour pour lui pour certaines raisons. Il a répondu de la meilleure des manières avec quatre essais. C'est fou. Il bat encore son record de l'année précédente. On se demande juste où est-ce qu'il va s'arrêter. Tant mieux pour nous, pourvu que ça continue parce que ça nous a permis de gagner ce match. (...) Sur le terrain, il règle tout le monde. Pour moi, c'est le meilleur ailier du monde », confiait-il après le match au sujet de l'ailier de l'UBB.