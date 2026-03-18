Le XV de France tient «l'un des meilleurs de sa génération», et ce n'est pas Antoine Dupont !

Au terme d'une rencontre intense et avec un suspens important, le XV de France a dominé l'Angleterre pour remporter un deuxième Tournoi des VI Nations de suite. Et un joueur a particulièrement choqué le monde du rugby. Et pour une fois, il ne s'agit pas d'Antoine Dupont.
Après avoir laissé filer le Grand Chelem à cause de la défaite en Ecosse, le XV de France aurait pu tout perdre contre l'Angleterre si Thomas Ramos n'avait pas réussi sa pénalité à la dernière minute. Les Bleus ont ainsi battu le XV de la Rose (48-46) sur le fil et remporte le Tournoi des VI Nations pour la deuxième fois de suite. Un succès marqué par la performance historique de Louis Bielle-Biarrey qui a inscrit un quadruplé contre les Anglais, portant son total à 9 essais en 5 rencontres. Du jamais vu dans l'histoire du Tournoi, ce qui impressionne son coéquipier Théo Attissogbe.
LBB choque tout le monde
« Franchement, c'est stratosphérique ce qu'il fait. C'était un grand jour pour lui pour certaines raisons. Il a répondu de la meilleure des manières avec quatre essais. C'est fou. Il bat encore son record de l'année précédente. On se demande juste où est-ce qu'il va s'arrêter. Tant mieux pour nous, pourvu que ça continue parce que ça nous a permis de gagner ce match. (...) Sur le terrain, il règle tout le monde. Pour moi, c'est le meilleur ailier du monde », confiait-il après le match au sujet de l'ailier de l'UBB.
«Franchement, c'est stratosphérique ce qu'il fait»
Mais les prestations de Louis Bielle-Biarrey dépassent évidemment les frontières de la France. « La France a un atout majeur : elle dégage au pied et Bielle-Biarrey est toujours là. Il est devenu une arme redoutable, mais ajoutez à cela le jeu au pied tactique exceptionnel de Ramos et d'Antoine Dupont, et vous obtenez l'un des meilleurs ailiers de sa génération », a ainsi lâché Sam Warburton, l'ancien 3e ligne gallois, pour Rugby Special. Le XV de France tient donc son nouveau joyau.