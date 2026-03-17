«Pas sûr que ça passe», le XV de France a un problème pour la Coupe du Monde ?

Amadou Diawara

Grâce à sa victoire à l'arrachée contre l'Angleterre ce samedi, le XV de France a remporté le Tournoi des VI Nations pour la deuxième fois de suite. Alors que la prochaine Coupe du Monde va démarrer en octobre 2027, Jean-Baptiste Elissalde s'est montré inquiet pour la sélection de Fabien Galthié.

Ce samedi, le XV de France a remporté le Tournoi des VI Nations, et ce, pour la deuxième fois consécutive. En effet, les hommes de Fabien Galthié ont battu l'Angleterre (48-46), grâce à une pénalité transformée par Thomas Ramos à la dernière seconde. Malgré ce nouveau titre, Jean-Baptiste Elissalde n'est pas serein pour le XV de France avant la Coupe du Monde 2027, organisée en Australie entre le 1er octobre et le 13 novembre.

Privé de jouer par Antoine Dupont, il se lâche dans la presse : «Je m'en fous !» https://t.co/3ryhnavVua — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

«Je ne vois pas comment tu peux survivre» « La défense a été un gros point négatif sur la fin du Tournoi et on ne peut pas dire que l’on est Barcelone, qu’en prenant 7 essais on en marquera 9 tout le temps. Je ne suis pas sûr que ça passe en rugby, d’autant plus sur une Coupe du monde. Si tu passes deux matches à prendre sept essais, je ne vois pas comment tu peux y survivre. Je ne pense pas que l’on puisse être champion du monde avec une telle défense », a affirmé Jean-Baptiste Elissalde, ex-international français, avant de poursuivre son raisonnement.