«Arrête de jouer», Antoine Dupont stoppé net au XV de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le XV de France a remporté le Tournoi des 6 Nations dans un suspense insoutenable samedi soir grâce à son succès in-extremis dans le Crunch, contre l'Angleterre. Et en fin de match, au moment d'inscrire la pénalité décisive, Antoine Dupont a été stoppé net dans son élan par l'un de ses coéquipiers qui raconte la scène.

Quel match ! Quel suspense ! Tombeur de l'Angleterre samedi soir au Stade de France (48-46), le XV de France a remporté le Tournoi des 6 Nations. Décisif au pied durant ce match avec 100% de réussite, Thomas Ramos a surtout été l'auteur de la pénalité de la victoire dans les arrêts de jeu. L'arrière du Stade Toulousain a une nouvelle fois démontré ô combien il était précieux pour le XV de France, et il s'est livré pour le Midi Olympique après le match en lâchant notamment une anecdote sur Antoine Dupont.

«Il marche sur les traces de Dupont» : Le XV de France a trouvé sa nouvelle «arme fatale» https://t.co/O1LxKr2iFf — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

« Arrête de jouer, c’est bon, on va taper » Thomas Ramos livre les coulisses de la dernière action ayant mené à la pénalité victorieuse pour le XV de France : « Le dernier coup de pied ? Déjà, on a su remettre la main sur le ballon et mettre cette équipe à la faute. Honnêtement, sur la fin du match on ne pouvait peut-être espérer que ça. Soit taper un drop, soit attendre une faute de leur part. Et la faute est arrivée ? A partir du moment où j’ai vu un avantage, je savais que ça passerait par là. J’ai même dit à Toto (Dupont) : "Arrête de jouer, c’est bon, on va taper et prendre les points." Ce sont des moments, en tant que buteur, qu’on… (il s’arrête) Je ne suis pas seul et je pense que tout buteur apprécie aussi ces situations. Le palpitant est à son maximum… Voilà, je suis un peu sur la redescente de la pression. Franchement, c’est génial », confie le joueur du Stade Toulousain, qui a donc stoppé net Antoine Dupont afin de jouer la gagne.