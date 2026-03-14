Antoine Dupont prépare du lourd : La promesse du XV de France !

C'est suffisamment rare pour être souligné, mais Antoine Dupont a été décevant lors de la défaite du XV de France en Ecosse. Cependant, au sein des Bleus, il n'y a vraiment aucune inquiétude au sujet de son capitaine. Au contraire même, on annonce du lourd.
Alors que rien ne semblait pouvoir les arrêter dans la course au Grand Chelem, les Français ont finalement buté sur l'Ecosse (40-50). Une rencontre totalement ratée par le XV de France, y compris par Antoine Dupont, passé à côté de son match comme cela lui était très rarement arrivé avec les Bleus. Néanmoins, William Servat, co-entraîneur des avants du XV de France, assure que la capitaine tricolore va revenir très fort contre l'Angleterre.
Le XV de France annonce la couleur pour Dupont
« À Édimbourg, Antoine a fait partie d'un bateau qui a un petit peu chaviré. C'est quelqu'un qui a tout de suite la bonne analyse de son match, il n'y avait pas de débriefing à faire. On est tellement habitués à ce qu'il fasse ces choses extraordinaires qu'on a l'impression que le monde s'écroule, mais non, il ne s'écroule pas. Quand on connaît ses qualités sur le terrain et l'homme qu'il est, on peut légitimement penser qu'il sera présent samedi. Très présent même », confie-t-il devant les médias.
«Il ne s'écroule pas»
De son côté, Antoine Dupont a également annoncé la couleur en conférence de presse : « Je ne sais pas si c'est le mot. Mais, en tout cas, j'ai senti une bonne énergie cette semaine. Plus de concentration, je dirais, que la semaine de l'Écosse où il y avait beaucoup de bonne humeur mais peut-être aussi une baisse de vigilance, de détermination, d'énergie et ça s'est vu le week-end. Sur ces secteurs-là, que ce soit l'envie, l'état d'esprit, la volonté de se faire mal collectivement, j'espère au moins qu'on répondra. »