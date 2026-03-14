Antoine Dupont prépare du lourd : La promesse du XV de France !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est suffisamment rare pour être souligné, mais Antoine Dupont a été décevant lors de la défaite du XV de France en Ecosse. Cependant, au sein des Bleus, il n'y a vraiment aucune inquiétude au sujet de son capitaine. Au contraire même, on annonce du lourd.

Alors que rien ne semblait pouvoir les arrêter dans la course au Grand Chelem, les Français ont finalement buté sur l'Ecosse (40-50). Une rencontre totalement ratée par le XV de France, y compris par Antoine Dupont, passé à côté de son match comme cela lui était très rarement arrivé avec les Bleus. Néanmoins, William Servat, co-entraîneur des avants du XV de France, assure que la capitaine tricolore va revenir très fort contre l'Angleterre.

Malgré la lourde défaite en Écosse (40-50), Antoine Dupont et les Bleus ont tout de même l'occasion de gagner le Tournoi, face à l'Angleterre. Ce qui serait, selon le capitaine tricolore, le meilleur moyen de tourner la page de ce match à Édimbourg. https://t.co/zvZn12SiNP pic.twitter.com/s5jOe3jW2E — L'Équipe (@lequipe) March 13, 2026

Le XV de France annonce la couleur pour Dupont « À Édimbourg, Antoine a fait partie d'un bateau qui a un petit peu chaviré. C'est quelqu'un qui a tout de suite la bonne analyse de son match, il n'y avait pas de débriefing à faire. On est tellement habitués à ce qu'il fasse ces choses extraordinaires qu'on a l'impression que le monde s'écroule, mais non, il ne s'écroule pas. Quand on connaît ses qualités sur le terrain et l'homme qu'il est, on peut légitimement penser qu'il sera présent samedi. Très présent même », confie-t-il devant les médias.