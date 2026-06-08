Top 14 - Un gros clash éclate à l’UBB : Les raisons sont dévoilées !

Axel Cornic

La saison a été compliquée du côté de l’Union Bordeaux-Bègles, où le doublé en Champions Cup semble être l’arbre qui cache la forêt. Des grosses tensions auraient miné l’ambiance en interne, opposant notamment deux camps autour du manager principal Yannick Bru d’un côté et du célèbre préparateur physique Thibault Giroud, de l’autre.

Les langues commencent à se délier après la dernière journée de la phase régulière de Top 14, qui a vu l’UBB ne pas se qualifier pour les phases finales. Les finalistes des deux dernières éditions ont en effet terminé à la huitième place, enchainant deux défaites face au RCT (27-22) puis à Clermont (31-34), après leur finale de Champions Cup remportée le 23 mai dernier. Et cette saison pourrait bien laisser des traces...

Ça a chauffé à Bordeaux Ces derniers jours, plusieurs médias ont évoqué des tensions internes, qui semblent avoir plombé la saison de l’UBB. RMC Sport explique qu’elles se polariseraient autour de Yannick Bru et de Thibault Giroud, avec ce dernier qui n’aurait vraisemblablement pas apprécié certaines sorties de son manager principal. Pour ne rien arranger, la situation contractuelle du préparateur physique de 52 ans aurait encore plus crispé la situation, ce qui l’a d’ailleurs poussé à envisager un départ vers l’Aviron Bayonnais.