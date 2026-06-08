Louis Bielle-Biarrey va imiter Antoine Dupont : Le gros coup financier pour l'UBB ?

Et si Louis Bielle-Biarrey suivait les traces d'Antoine Dupont ? Le joueur de l'UBB aurait effectivement l'intention de participer aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 avec l'équipe de France de rugby à 7. D'abord réticente, la direction bordelaise a finalement décidé d'ouvrir la porte. Il faut dire que cela peut permettre au club de réaliser un joli coup financier.
Quatre après Antoine Dupont, l'équipe de France de rugby à 7 va-t-elle débarquer avec une nouvelle star pour les Jeux Olympiques 2028 ? En effet, alors que la médaille d'or décrochée par le capitaine du Stade Toulousain à Paris avait marqué les esprits, c'est désormais Louis Bielle-Biarrey qui se verrait bien avoir un destin olympique puisqu'il aurait affiché le souhait de participer aux JO 2028 à Los Angeles.
LBB aux JO, un joli coup pour l'UBB ?
Une perspective qui a d'ailleurs été confirmée auprès de L'EQUIPE par un proche du joueur : « Louis aimerait participer aux Jeux car c'est un garçon ambitieux ». Le média précise également que Laurent Marti, le président de l'UBB, qui n'était pas vraiment chaud pour laisser filer l'un de ses meilleurs joueurs avec le rugby à 7, ouvrirait désormais la porte. Et pour cause, en 2024, le Stade Toulousain avait bénéficier d'un aménagement du salary-cap pour avoir laissé Antoine Dupont à disposition de l'équipe de France à 7, ce que l'UBB pourrait également voir d'un bon œil. A l'époque, les rouge et noir avaient vu leur plafond relevé de 400 000€.
Les Bleus valident une arrivée de LBB
Quoi qu'il en soit, au sein de l'équipe de France de rugby à 7, on valide l'idée d'évoluer avec Louis Bielle-Biarrey. « Louis va à 10 000 et il répète les efforts donc bien sûr que si on l'a dans l'équipe, ça pourra être une plus-value. À l'heure actuelle, c'est un des meilleurs joueurs du monde à son poste. S'il vient nous rejoindre, on sera très heureux. Il viendra avec le groupe et on aura un super collectif donc il n'y aura aucun souci », confie ainsi Grégoire Arfeuil auprès de L'EQUIPE. Même son de cloche du côté du sélectionneur des Bleus, Benoît Baby : « Je l'ai eu quand j'étais dans le staff des moins de 20 ans. C'est un mec super, un joueur de qualité. Il va nous apporter beaucoup d'humour, beaucoup de joie à l'intérieur du groupe. Après, on verra s'il a les aptitudes pour s'adapter avec nous. S'il veut venir, c'est avec grand plaisir. L'équipe de France n'appartient à personne. C'est à lui de se gagner sa place. »