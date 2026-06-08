Louis Bielle-Biarrey va imiter Antoine Dupont : Le gros coup financier pour l'UBB ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Et si Louis Bielle-Biarrey suivait les traces d'Antoine Dupont ? Le joueur de l'UBB aurait effectivement l'intention de participer aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 avec l'équipe de France de rugby à 7. D'abord réticente, la direction bordelaise a finalement décidé d'ouvrir la porte. Il faut dire que cela peut permettre au club de réaliser un joli coup financier.

Quatre après Antoine Dupont, l'équipe de France de rugby à 7 va-t-elle débarquer avec une nouvelle star pour les Jeux Olympiques 2028 ? En effet, alors que la médaille d'or décrochée par le capitaine du Stade Toulousain à Paris avait marqué les esprits, c'est désormais Louis Bielle-Biarrey qui se verrait bien avoir un destin olympique puisqu'il aurait affiché le souhait de participer aux JO 2028 à Los Angeles.

LBB aux JO, un joli coup pour l'UBB ? Une perspective qui a d'ailleurs été confirmée auprès de L'EQUIPE par un proche du joueur : « Louis aimerait participer aux Jeux car c'est un garçon ambitieux ». Le média précise également que Laurent Marti, le président de l'UBB, qui n'était pas vraiment chaud pour laisser filer l'un de ses meilleurs joueurs avec le rugby à 7, ouvrirait désormais la porte. Et pour cause, en 2024, le Stade Toulousain avait bénéficier d'un aménagement du salary-cap pour avoir laissé Antoine Dupont à disposition de l'équipe de France à 7, ce que l'UBB pourrait également voir d'un bon œil. A l'époque, les rouge et noir avaient vu leur plafond relevé de 400 000€.