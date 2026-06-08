Rugby : Eliminée en Top 14, l’UBB se fait chambrer à l’étranger

Axel Cornic

Battu à domicile par Clermont ce samedi (31-34), l’Union Bordaux-Bègles ne disputera pas les phases finales de Top 14, ce qui n’a pas manqué de faire parler. Et ce n’est pas seulement le cas en France, puisque même dans l’hémisphère Sud cet évènement fait réagir, avec une petite polémique qui pourrait bien être relancée.

On peut être double Champion d’Europe en titre et ne pas réussir à se qualifier pour les phases finales de Top 14. En difficulté ces dernières semaines, l’UBB a laissé échapper sa chance en terminant la saison régulière à la 8e place à seulement deux points de La Rochelle, dernière équipe qualifiée.

« Ils n'ont même pas pu se qualifier pour leurs propres playoffs » Ça n’a pas échappé à Ben Smith, qui depuis la dernière finale de Champions Cup semble suivre de très près l’actualité de l’UBB. « Les Hurricanes comptent dix All Blacks (Roigard, Love, J. Barrett, etc.), deux internationaux d'autres nations (Dearns, Shields) et trois autres joueurs de qualité All Blacks (Numia, Mafileo, Fehi). C'est une équipe presque au niveau des All Blacks » a écrit sur X le journaliste de RugbyPass. « Bordeaux vient de terminer 8e dans une ligue à 14 équipes. Moitié de tableau ! Ils n'ont même pas pu se qualifier pour leurs propres playoffs ».