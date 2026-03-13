XV de France : «Le sélectionneur doit partir», le coup de pression avant le Crunch contre l’Angleterre

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Une semaine après sa défaite sur la pelouse de l’Écosse (50-40), le XV de France reçoit l’Angleterre samedi pour le compte de la dernière journée du Tournoi des 6 Nations. Deux équipes pour lesquelles les enjeux sont bien différents et cette rencontre pourrait être suivie d’un changement de sélectionneur dans l’un des deux camps.

Si le XV de France aura l’ambition de remporter la compétition, c’est avec l’objectif de sauver son Tournoi des 6 Nations que l’Angleterre se déplacera au Stade de France samedi. S’il avait commencé la compétition par une victoire face au pays de Galles (48-7), le XV de la Rose a enchaîné par trois défaites consécutives, contre l’Écosse (31-20), l’Irlande (21-42) et l’Italie (23-18). Les chances sont minces mais, en cas de large défaite face aux Bleus, les Anglais pourraient même finir à la dernière place du classement.

Antoine Dupont «rageux» : Il ne l’a jamais vu comme ça avec le XV de France https://t.co/RPFTDKARjP — le10sport (@le10sport) March 13, 2026

« Si on ne gagne pas samedi, il doit partir » « Le seul moyen pour qu'il garde son travail, c'est de gagner contre la France », a déclaré Andy Goode auprès de RMC Sport, quand il a été interrogé sur l’avenir de Steve Borthwick. À ses yeux, une défaite contre le XV de France serait synonyme de fin de l’aventure pour celui qui a été nommé sélectionneur de l’Angleterre en décembre 2022. « Je pense que beaucoup de fans le croient. Beaucoup de joueurs, d’anciens, de consultants ne voient pas de progrès, ce serait le pire Tournoi de notre histoire. Finalement, vous vivez et mourez de vos résultats en tant que manager. C’est renforcé par le fait qu’on est arrivés dans ce Tournoi en étant des outsiders crédibles, on est tombés en disgrâce. Pour moi, si on ne gagne pas samedi, il doit partir, mais certaines personnes peuvent lui donner un peu plus de temps. Mais notre prochain match, c'est à Johannesburg contre l’Afrique du Sud cet été donc, ça sera pire. »