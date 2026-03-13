XV de France : «Le sélectionneur doit partir», le coup de pression avant le Crunch contre l’Angleterre

Une semaine après sa défaite sur la pelouse de l’Écosse (50-40), le XV de France reçoit l’Angleterre samedi pour le compte de la dernière journée du Tournoi des 6 Nations. Deux équipes pour lesquelles les enjeux sont bien différents et cette rencontre pourrait être suivie d’un changement de sélectionneur dans l’un des deux camps.
Si le XV de France aura l’ambition de remporter la compétition, c’est avec l’objectif de sauver son Tournoi des 6 Nations que l’Angleterre se déplacera au Stade de France samedi. S’il avait commencé la compétition par une victoire face au pays de Galles (48-7), le XV de la Rose a enchaîné par trois défaites consécutives, contre l’Écosse (31-20), l’Irlande (21-42) et l’Italie (23-18). Les chances sont minces mais, en cas de large défaite face aux Bleus, les Anglais pourraient même finir à la dernière place du classement.
« Si on ne gagne pas samedi, il doit partir »
« Le seul moyen pour qu'il garde son travail, c'est de gagner contre la France », a déclaré Andy Goode auprès de RMC Sport, quand il a été interrogé sur l’avenir de Steve Borthwick. À ses yeux, une défaite contre le XV de France serait synonyme de fin de l’aventure pour celui qui a été nommé sélectionneur de l’Angleterre en décembre 2022. « Je pense que beaucoup de fans le croient. Beaucoup de joueurs, d’anciens, de consultants ne voient pas de progrès, ce serait le pire Tournoi de notre histoire. Finalement, vous vivez et mourez de vos résultats en tant que manager. C’est renforcé par le fait qu’on est arrivés dans ce Tournoi en étant des outsiders crédibles, on est tombés en disgrâce. Pour moi, si on ne gagne pas samedi, il doit partir, mais certaines personnes peuvent lui donner un peu plus de temps. Mais notre prochain match, c'est à Johannesburg contre l’Afrique du Sud cet été donc, ça sera pire. »
« La mentalité, l’état d’esprit du staff n’est juste pas assez bon et ils manquent d’expérience »
« C’est un peu maintenant ou jamais pour changer de sélectionneur avant la Coupe du monde ? Steve Borthwick a pris le travail en décembre 2022, moins d'un an avant la Coupe du monde 2023 et on est allés en demi-finale. La Nouvelle-Zélande vient de changer également, il y a des preuves que ça peut fonctionner. Mais je pense que la mentalité, l’état d’esprit du staff n’est juste pas assez bon et ils manquent d’expérience. Steve Borthwick n’a coaché que deux ans avant de débarquer en sélection », a ajouté Andy Goode, qui a donné quelques noms pour remplacer Steve Borthwick. « De mon point de vue, je pense qu'il n'y a personne meilleur que Michael Cheika. Il a coaché en Angleterre, en sélection, il a le respect des joueurs, la Coupe du monde est chez lui, en Australie. C'est une excellente opportunité d'obtenir un homme avec une grande expérience, un brillant joueur, un brillant coach, pour nous guider. Il y a d'autres candidats aussi, Ronan O'Gara, je pense, il est employé par La Rochelle, mais je sais qu’il a l’ambition de travailler au niveau international. »