Mercato : Un attaquant prêt à partir au clash pour quitter le PSG ?

Axel Cornic

Le mercato estival s’annonce agité pour le Paris Saint-Germain, après la nouvelle victoire en Ligue des Champions. Lassés par leur situation et les choix de Luis Enrique, certains joueurs semblent vouloir quitter le club parisien et c’est notamment le cas de Gonçalo Ramos, remplaçant de luxe d’Ousmane Dembélé. Mais un autre attaquant aurait aussi la valise prête...

Lors des deux dernières sessions de mercato, Luis Enrique a fait le choix de garder un collectif inchangé. Il pourrait bien continuer sur cette lancée, même si quelques ajustements importants sont déjà annoncés, avec la possible arrivée d’au moins une recrue par ligne. Mais il faudra également remplacer les partants, puisqu’on pourrait voir plusieurs joueurs quitter le PSG cet été.

Kolo Muani, cette fois c’est la bonne ? Le premier candidat au départ, n’est autre que Randal Kolo Muani. Recruté en 2023 pour 95M€, ce qui fait de lui le troisième plus gros transfert de l’histoire du PSG derrière Kylian Mbappé et Neymar, l’international français va bientôt faire son retour. Son prêt à Tottenham se termine le 30 juin prochain et il ne comporte aucune option d’achat, avec Roberto De Zerbi qui ne semble d’ailleurs pas vouloir le garder. Il est actuellement évalué à 20M€ par le site spécialisé Transfermarkt et un club serait déjà prêt à tenter sa chance.