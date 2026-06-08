OM - Transfert de Greenwood : Un accord est déjà annoncé

Arrivé au cours de l’été 2024, Mason Greenwood se rapprocherait doucement mais surement d’un départ de l’Olympique de Marseille, qui a besoin de vendre après une saison catastrophique. Et une piste se préciserait déjà, puisque la presse italienne annonce des discussions plus qu’avancées avec l’AS Roma de Gian Piero Gasperini.
Le mercato estival ouvrira ses portes dans seulement quelques jours et du côté de Marseille, on connait déjà le premier candidat au départ. Star de l’attaque, Mason Greenwood n’est plus le même depuis le départ de Roberto De Zerbi en février dernier et une vente ferait le plus grand bien à l’OM, surtout vu sa valeur sur le marché. On parle en effet de pas moins de 50M€, avec toutefois une grosse partie qui devra être réservée à son ancien club de Manchester United.
Un boulevard pour la Roma ?
Ces derniers jours, l’ailier de 24 as a notamment été lié à Fenerbahçe, mais les résultats des récents élections à la présidence du club semblent avoir mis fin aux rumeurs. C’est désormais l’AS Roma qui tiendrait la corde, avec l’entraineur Gian Piero Gasperini qui aurait personnellement réclamé la signature de Greenwood à ses dirigeants, après avoir accroché une qualification en Ligue des Champions. Mais pour le moment, la somme réclamée par l’OM aurait quelque peu refroidi les Romains.
Un contrat de cinq ans pour Greenwood
Un pas important semble en tout cas avoir été fait dans ce dossier brûlant, avec Mason Greenwood qui préparerait son départ. D’après les informations de Il Corriere dello Sport, un accord aurait d’ores et déjà été trouvé entre l’AS Roma et l’entourage du joueur. Il porterait sur un contrat de cinq ans, avec un salaire assez proche de ce qu’il touche actuellement à l’OM, soit près de 4M€ net par an. Reste désormais à trouver un accord sur une indemnité de transferts, avec les Giallorossi qui auraient l’intention de vendre plusieurs joueurs comme Manu Koné et Matias Soulé, pour pouvoir formuler une offre importante.