OM - Transfert de Greenwood : Un accord est déjà annoncé

Axel Cornic

Arrivé au cours de l’été 2024, Mason Greenwood se rapprocherait doucement mais surement d’un départ de l’Olympique de Marseille, qui a besoin de vendre après une saison catastrophique. Et une piste se préciserait déjà, puisque la presse italienne annonce des discussions plus qu’avancées avec l’AS Roma de Gian Piero Gasperini.

Le mercato estival ouvrira ses portes dans seulement quelques jours et du côté de Marseille, on connait déjà le premier candidat au départ. Star de l’attaque, Mason Greenwood n’est plus le même depuis le départ de Roberto De Zerbi en février dernier et une vente ferait le plus grand bien à l’OM, surtout vu sa valeur sur le marché. On parle en effet de pas moins de 50M€, avec toutefois une grosse partie qui devra être réservée à son ancien club de Manchester United.

Un boulevard pour la Roma ? Ces derniers jours, l’ailier de 24 as a notamment été lié à Fenerbahçe, mais les résultats des récents élections à la présidence du club semblent avoir mis fin aux rumeurs. C’est désormais l’AS Roma qui tiendrait la corde, avec l’entraineur Gian Piero Gasperini qui aurait personnellement réclamé la signature de Greenwood à ses dirigeants, après avoir accroché une qualification en Ligue des Champions. Mais pour le moment, la somme réclamée par l’OM aurait quelque peu refroidi les Romains.