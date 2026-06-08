Vitinha et Joao Neves au Real Madrid pour 150M€ : «Ils sont intouchables», le PSG annonce le verdict !

Pierrick Levallet

Au PSG, le mercato risque d’être animé. Certains joueurs clés de Luis Enrique intéressent les plus grandes équipes d’Europe. Vitinha et Joao Neves ont notamment été évoqués du côté du Real Madrid. Seulement, les pensionnaires de la Ligue 1 ne cessent de se montrer fermes sur leurs positions quant à d’éventuels transferts des deux internationaux portugais.

Le PSG devrait très probablement vivre un été agité sur le mercato après son second sacre consécutif en Ligue des champions. Le club de la capitale aurait l’intention de régénérer l’effectif de Luis Enrique. Mais dans le même temps, certains cadres parisiens intéresseraient les plus grandes écuries européennes. Joao Neves et Vitinha ont notamment été évoqués du côté du Real Madrid. Seulement, les pensionnaires de la Ligue 1 adoptent une position très ferme pour leurs deux internationaux portugais.

«Le PSG ne veut pas toucher à l’équipe qui a fait le back-to-back en Ligue des champions» « Lorsque Florentino Pérez a évoqué un transfert à 150M€, les noms de Vitinha et Joao Neves nous sont immédiatement venus à l’esprit. Ce sont deux joueurs fantastiques, des Galactiques, de jeunes joueurs... Mais je peux vous garantir que le message du PSG est très clair : ils ne sont pas à vendre. Intouchables. Le PSG ne veut pas toucher à l’équipe qui a fait le back-to-back en Ligue des champions » a d’abord expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.