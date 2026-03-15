XV de France - «Il y a eu une petite échauffourée» : Antoine Dupont raconte tout sur ce moment décisif

Axel Cornic

Une semaine après avoir sombré en Ecosse avec l’un des plus gros scores de l’ère Fabien Galthié (50-40), le XV de France a réussi à se défaire de l’Angleterre pour remporter le Tournoi des 6 Nations (48-46). Mais ça a été très chaud pour Antoine Dupont et ses coéquipiers, qui ont vécu une fin de match sous pression.

Il y a quelques semaines encore, tout le monde pensait que le XV de France allait réaliser un Grand Chelem sans vraiment rencontrer de problèmes. C’est pourtant l’inverse qui est arrivé ! Les Français ont en effet chuté face à l’Ecosse lors de l’avant-dernière journée, mais ils ont également dû batailler jusqu’au bout pour se défaire de l’Angleterre, avant de remporter le 6 Nations 2026.

🏆🇫🇷 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟔 ⵑ

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« Mais du moment qu’on était dans les quinze mètres, j’avais entière confiance en Thomas Ramos » Lors de la conférence d’après-match, Antoine Dupont est revenu sur les derniers instants de cette rencontre, avec notamment un petit accrochage avec le capitaine anglais Maro Itoje. « En fin de match, on a eu deux pénalités pour nous et l’arbitre avait du mal à les placer clairement, sur le terrain. On en demandait une autre sur un contact à la tête de Josh Brennan. Derrière ça, il y a eu une petite échauffourée puisque le capitaine anglais (Maro Itoje) est venu se mêler à la discussion » a expliqué le capitaine du XV de France. « Mais du moment qu’on était dans les quinze mètres, j’avais entière confiance en Thomas Ramos. On a la chance d’avoir le meilleur buteur du monde avec nous et il a su une nouvelle fois le démontrer ».