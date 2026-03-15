«Ça faisait bizarre» : Proche d'une star de la musique, Antoine Dupont se retrouve sur scène en plein concert !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Véritable star du sport français, Antoine Dupont a connu une notoriété grandissante ces dernières années. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la planète sur le terrain, le Français a pu participer à de nombreux événements grâce à sa popularité et forcément, il a rencontré du beau monde. Il s'est confié sur sa relation avec un artiste.

Capitaine de l'Equipe de France à 29 ans, Antoine Dupont fait également le bonheur de la ville de Toulouse, où il joue en club depuis 2017. Le rugbyman français a vu sa popularité grandir à l'approche de la Coupe du monde 2023 avant d'exploser en 2024. Il est donc rapidement devenu l'une des coqueluches du sport français et son attachement à la ville lui a aussi permis de rencontrer des artistes originaires de Toulouse.

Altercation avec Antoine Dupont : On lui annonce le pire après l’accrochage, «tu ne crains pas que…» https://t.co/nMYyRUoJgK — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

Antoine Dupont avec Bigflo & Oli Issu de la même génération que le duo de rappeurs toulousains Bigflo & Oli, Antoine Dupont s'est lié d'amitié avec les deux artistes, en particulier Oli. Avec le temps, ils ont fini par devenir amis. « On est de la même génération avec Oli. Au début, on se croisait sur des événements, puis c'est vrai que maintenant, on a noué une relation où on discute souvent de pas mal de choses, et on est plutôt souvent d'accord » expliquait-il en 2023 dans l'émission En aparté sur Canal+.