«Ça faisait bizarre» : Proche d'une star de la musique, Antoine Dupont se retrouve sur scène en plein concert !

Véritable star du sport français, Antoine Dupont a connu une notoriété grandissante ces dernières années. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la planète sur le terrain, le Français a pu participer à de nombreux événements grâce à sa popularité et forcément, il a rencontré du beau monde. Il s'est confié sur sa relation avec un artiste.
Capitaine de l'Equipe de France à 29 ans, Antoine Dupont fait également le bonheur de la ville de Toulouse, où il joue en club depuis 2017. Le rugbyman français a vu sa popularité grandir à l'approche de la Coupe du monde 2023 avant d'exploser en 2024. Il est donc rapidement devenu l'une des coqueluches du sport français et son attachement à la ville lui a aussi permis de rencontrer des artistes originaires de Toulouse.
Antoine Dupont avec Bigflo & Oli
Issu de la même génération que le duo de rappeurs toulousains Bigflo & Oli, Antoine Dupont s'est lié d'amitié avec les deux artistes, en particulier Oli. Avec le temps, ils ont fini par devenir amis. « On est de la même génération avec Oli. Au début, on se croisait sur des événements, puis c'est vrai que maintenant, on a noué une relation où on discute souvent de pas mal de choses, et on est plutôt souvent d'accord » expliquait-il en 2023 dans l'émission En aparté sur Canal+.
Antoine Dupont sur scène avec Bigflo & Oli
Cette proximité avec les stars de la musique a mené Antoine Dupont à vivre une expérience sur scène en 2023 au Zénith de Toulouse. « Ça faisait bizarre de se retrouver sur la scène avec les projecteurs. Heureusement que je n'avais pas de micro et un couplet à faire, ça aurait été plus compliqué » glisse-t-il pour conclure sur cette amitié. En tout cas, Antoine Dupont ne cesse de montrer son attachement à la ville de Toulouse puisque l'année dernière, il a investi dans le club de basket de la ville aux côtés de Léon Marchand mais aussi de... Bigflo & Oli !