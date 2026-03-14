Un cauchemar avec le XV de France : Il se lâche des années après, «je n’ai parlé à personne pendant 15 jours»

Axel Cornic

Récemment, la décision de Pierre Mignoni de prendre un peu de retrait de ses fonctions de manager du RCT a énormément fait parler, lançant des débats sur la santé mentale des entraineurs de rugby. Certains semblent le comprendre et c’est notamment le cas d’un ancien sélectionneur, qui n’a pas vraiment vécu la meilleure période de sa carrière avec le XV de France.

Parfois, il faut savoir dire stop. Pour la première fois dans l’histoire du Top 14, un entraineur a annoncé avoir fait un burn-out et a pris la décision de se mettre en retrait. Et ce n’est pas n’importe qui, puisqu’il s’agit de Pierre Mignoni, l’un des managers les plus connus du rugby français, qui semble toutefois avoir réglé ses problèmes et est désormais retourné au travail avec le RCT.

«On regrettera peut-être» : L’erreur qui va hanter Antoine Dupont ? https://t.co/kTqzpwBwEC — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

« Pierre prenait très peu de vacances, peut-être deux ou trois jours an depuis dix ans » Philippe Saint-André connait bien l’ancien demi de mêlée et au micro de RMC ce samedi, il a expliqué qu’il comprenait sa décision. « J’ai une grosse pensée pour lui. Je l’avais recruté à Toulon alors qu’il était à Clermont et je l’ai lancé en tant qu’entraineur, c’était mon adjoint. Le burn-out ça arrive à des joueurs, mais ça arrive aussi à des coachs, à un staff. Il y a une pression incroyable et on dit souvent que le Top 14, c’est un mangeur d’hommes parce que c’est onze mois sur douze. Pierre prenait très peu de vacances, peut-être deux ou trois jours an depuis dix ans » a expliqué l’actuel directeur du rugby de Provence Rugby, en Pro D2.