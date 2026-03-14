«On regrettera peut-être» : L’erreur qui va hanter Antoine Dupont ?

Alexis Brunet

Ce samedi, le XV de France reçoit l’Angleterre au Stade de France pour la dernière journée du Tournoi des Six Nations. Les Bleus ont l’occasion de remporter la compétition, mais à en croire Antoine Dupont, qui s’est exprimé en conférence de presse, une erreur pourrait bien leur donner des regrets dans le futur. Explication.

Après un sans-faute dans le Tournoi des Six Nations, le XV de France s’est incliné samedi dernier contre l’Écosse. À Murrayfield, les Bleus ont concédé une lourde défaite puisqu’ils se sont inclinés 50 à 40. Les partenaires d’Antoine Dupont sont passés à côté de leur rencontre, mais ils peuvent toutefois encore remporter le titre.

Antoine Dupont «rageux» : Il ne l’a jamais vu comme ça avec le XV de France https://t.co/RPFTDKARjP — le10sport (@le10sport) March 13, 2026

« On regrettera peut-être d'avoir raté le Grand Chelem » Le XV de France peut donc encore remporter le Tournoi des Six Nations, mais les Bleus ne réaliseront pas le Grand Chelem. La défaite contre l’Écosse pourrait donc donner quelques regrets aux joueurs de Fabien Galthié, comme l’a déclaré Antoine Dupont en conférence de presse ce vendredi. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « Je pense que si on remporte le Tournoi demain (samedi), on oubliera beaucoup de choses de ce qui s'est passé avant. Que ce soit le bon début de Tournoi ou le match raté à Édimbourg. Une fois qu'on a gagné, on ne retient que le nom du vainqueur et du trophée. Quand on se retournera dans dix ans, on regrettera peut-être d'avoir raté le Grand Chelem, mais gagner un Tournoi, ça reste un titre. C'est déjà tellement dur à gagner... En se projetant évidemment, parce qu'on n'a pas encore joué le match, ce serait déjà incroyable de pouvoir remporter le Tournoi. »