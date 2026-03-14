Antoine Dupont : «On va se le faire», la première rencontre qui ne s'est pas passée comme prévu !

Alexis Brunet

Depuis de nombreuses années, Antoine Dupont est connu de tous comme étant l’un des meilleurs joueurs de rugby du monde. Lors de ses débuts, le demi de mêlée n’était toutefois pas encore connu de tout le monde. Un ancien international avait d’ailleurs eu une réaction très étonnante la première fois qu’il avait vu l’ex-joueur de Castres, ce qui a donné naissance à une anecdote assez marrante.

Ce samedi, le XV de France sera mené par Antoine Dupont face à l’Angleterre au Stade de France. Le demi de mêlée aura l’occasion de remporter le Tournoi des Six Nations une nouvelle fois, preuve qu’il fait bien partie des meilleurs dans son sport. Le joueur du Stade Toulousain est connu par tous les amateurs de rugby, mais il y a quelques années ce n’était pas vraiment le cas.

« Il ne ressemblait pas à un joueur de rugby » En 2015, Antoine Dupont n’était pas encore connu forcément du grand public, lui qui évoluait alors encore du côté de Castres. Dans le podcast OffLoad, l’ancien demi de mêlée de l’Angleterre Danny Care avait d’ailleurs révélé ce qu’il avait pensé du Français la première fois qu’il l’avait vu. « Je me souviendrai toujours d’un match avec les Harlequins, à Castres, raconte l’Anglais. C’était sans doute il y a neuf ou dix ans désormais (huit en réalité, ndlr). Avant le match, on a regardé ce demi-de-mêlée, et c’était juste ce petit gars, qui n’avait l’air de rien. Il ne ressemblait pas à un joueur de rugby. Je me souviens de Chris Robshaw qui nous a dit: ‘les gars, ce gars sort tout juste de l’école, on va se le faire’. J’étais là: ‘OK, on lui met la pression’. »