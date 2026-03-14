XV de France : Le rendez-vous qui rapporte 9M€… et ça peut encore grimper !

Axel Cornic

Avec la défaite face à l’Ecosse (50-40), le XV de France a dit adieu au Grand Chelem. Mais une victoire dans le Tournoi des 6 Nations et donc un doublé est toujours possible à la dernière journée en cas de victoire sur l’Angleterre, une affiche qui semble toujours autant séduire le public français.

Ce samedi, va se jouer le fameux Crunch. C’est même un Crunch très spécial, puisqu’on fête la 120e année du premier match de rugby encore la France et l’Angleterre. Et sur le terrain, Antoine Dupont et ses coéquipiers auront sans aucun doute envie de s’imposer devant le public de Stade de France, qui s’annonce bouillant.

XV de France : Clash avec Antoine Dupont, il veut vite oublier une polémique qui «a fait plus de bruit qu’elle n’aurait dû» https://t.co/2ieCuMD2c2 — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

Un record pour la FFR Cette dernière rencontre à domicile est en effet un véritable carton. Comme l’explique Midi Olympique, dès le mois de décembre dernier, la Fédération française de rugby savait que ce dernier match du Tournoi des 6 Nations allait être à guichets fermés. Les recettes devraient ainsi battre des records puisqu’on parle de 9M€ venant de la billetterie, ce qui est tout simplement du jamais vu. Par comparaison, le France-Irlande du 5 février dernier a atteint les 7M€ de recettes liées à la billetterie. Une belle somme pour les caisses du XV de France, qui pourrait d’ailleurs empocher un peu plus en cas de victoire du 6 Nations, avec une prime estimée à près de 3,4M€.