XV de France : Le rendez-vous qui rapporte 9M€… et ça peut encore grimper !

Avec la défaite face à l’Ecosse (50-40), le XV de France a dit adieu au Grand Chelem. Mais une victoire dans le Tournoi des 6 Nations et donc un doublé est toujours possible à la dernière journée en cas de victoire sur l’Angleterre, une affiche qui semble toujours autant séduire le public français.
Ce samedi, va se jouer le fameux Crunch. C’est même un Crunch très spécial, puisqu’on fête la 120e année du premier match de rugby encore la France et l’Angleterre. Et sur le terrain, Antoine Dupont et ses coéquipiers auront sans aucun doute envie de s’imposer devant le public de Stade de France, qui s’annonce bouillant.
Un record pour la FFR
Cette dernière rencontre à domicile est en effet un véritable carton. Comme l’explique Midi Olympique, dès le mois de décembre dernier, la Fédération française de rugby savait que ce dernier match du Tournoi des 6 Nations allait être à guichets fermés. Les recettes devraient ainsi battre des records puisqu’on parle de 9M€ venant de la billetterie, ce qui est tout simplement du jamais vu. Par comparaison, le France-Irlande du 5 février dernier a atteint les 7M€ de recettes liées à la billetterie. Une belle somme pour les caisses du XV de France, qui pourrait d’ailleurs empocher un peu plus en cas de victoire du 6 Nations, avec une prime estimée à près de 3,4M€.
« Il faut toujours se méfier de l’Angleterre »
Il ne faudra toutefois pas passer à côté comme face à l’Ecosse et lors de la conférence de presse d’avant-match, Antoine Dupont a lancé un avertissement à ses coéquipiers. « Il faut toujours se méfier de l’Angleterre. On sait la difficulté de ce Tournoi, on sait que d’une semaine à l’autre, le visage des équipes peut-être complètement différent » a expliqué le capitaine du XV de France. « C’est une équipe très expérimentée, avec de très grosses individualités qui savent répondre présent dans les grands rendez-vous. Même s’ils n’ont pas l’enjeu de la victoire du Tournoi, il y a quand même beaucoup d’enjeu pour eux. Le contexte des 120 ans (du Crunch) rajoute une saveur particulière ».