L'OM va lâcher un chèque qui n'était pas prévu pour sa dernière recrue !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La nomination de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif de l'OM fait grandement parler. Et pour cause, l'ancien dirigeant de Brest s'était engagé avec l'OGC Nice. Par conséquent, Pierre Ménès considère que l'OM va probablement être contraint de lâcher une indemnité pour le recruter.

Ces derniers jours, l'OM a officialisé l'arrivée de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif. Néanmoins, l'ancien dirigeant de Brest aurait signé avant cela à l'OGC Nice. Par conséquent, la situation est assez insolite et pour Pierre Ménès, l'OM sera contraint de lâcher une indemnité pour le recruter.

Pierre Ménès évoque le cas Lorenzi « Grégory Lorenzi ? Ça va se finir avec l’OM qui va payer une indemnité à Nice, comme Jean-Pierre Rivère l’a fait savoir. De toute façon, Nice a déjà des vues sur un autre directeur sportif. Ils ne veulent pas finir comme les cocus de l’histoire. Lorenzi a peut-être dit oui trop vite à Nice. Il ne pensait peut-être pas avoir l’OM. Et puis l’OM est venu. Tu ne peux rien faire, le challenge de l’OM, même s’il n’arrive pas au meilleur des moments en terme de timing, c’est quand même plus excitant que celui de Nice où il faut aussi tout reconstruire. Mais entre tout reconstruire avec une équipe qui va jouer l’Europa League, et tout reconstruire avec une équipe qui a sauvé sa peau aux barrages de Ligue 1/Ligue 2, il y a quand même un gros écart », lâche sur sa chaîne YouTube.