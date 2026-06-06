L'OM va lâcher un chèque qui n'était pas prévu pour sa dernière recrue !

La nomination de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif de l'OM fait grandement parler. Et pour cause, l'ancien dirigeant de Brest s'était engagé avec l'OGC Nice. Par conséquent, Pierre Ménès considère que l'OM va probablement être contraint de lâcher une indemnité pour le recruter.
Ces derniers jours, l'OM a officialisé l'arrivée de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif. Néanmoins, l'ancien dirigeant de Brest aurait signé avant cela à l'OGC Nice. Par conséquent, la situation est assez insolite et pour Pierre Ménès, l'OM sera contraint de lâcher une indemnité pour le recruter.
Pierre Ménès évoque le cas Lorenzi
« Grégory Lorenzi ? Ça va se finir avec l’OM qui va payer une indemnité à Nice, comme Jean-Pierre Rivère l’a fait savoir. De toute façon, Nice a déjà des vues sur un autre directeur sportif. Ils ne veulent pas finir comme les cocus de l’histoire. Lorenzi a peut-être dit oui trop vite à Nice. Il ne pensait peut-être pas avoir l’OM. Et puis l’OM est venu. Tu ne peux rien faire, le challenge de l’OM, même s’il n’arrive pas au meilleur des moments en terme de timing, c’est quand même plus excitant que celui de Nice où il faut aussi tout reconstruire. Mais entre tout reconstruire avec une équipe qui va jouer l’Europa League, et tout reconstruire avec une équipe qui a sauvé sa peau aux barrages de Ligue 1/Ligue 2, il y a quand même un gros écart », lâche sur sa chaîne YouTube.
«Ça va se finir avec l’OM qui va payer une indemnité à Nice»
Pierre Ménès en a également profité pour revenir sur les polémiques qui ont entaché les dernières polémiques à l'OM : « Chaque semaine, il y a un nouvel épisode tragi-comique à l’OM. C’est vrai que cette histoire de taupe entre Abardonado et Bob Tahri, c’est ridicule... C’est ridicule mais c’est en même temps tellement révélateur du climat qu’il y a autour de cette équipe. On a l’impression qu’ils repoussent les limites du grotesque. Et je pense que tu n’as pas fini de t’apercevoir du mal que Medhi Benatia a fait à ce club en interne avec des méthodes de fonctionnement quand même extrêmement bizarres ».