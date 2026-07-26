Un nouveau gardien à Paris ? Le PSG veut sacrifier Lucas Chevalier pour s’offrir une sensation de la Coupe du monde 2026

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a l’intention de rester malgré une première saison très compliquée, Lucas Chevalier pourrait ne pas avoir d’autre choix que de quitter le PSG cet été. Annoncé sur la piste de Zion Suzuki, le club de la capitale de la capitale serait prêt à sacrifier le Français afin de s’offrir l’international japonais, qui a brillé pendant la Coupe du monde 2026.

Lucas Chevalier aura-t-il l’opportunité de prouver sa valeur ? Arrivé l’été dernier dans le cadre d’un transfert estimé à 55M€ bonus compris, le gardien âgé de 24 ans devait devenir le successeur de Gianluigi Donnarumma, parti à Manchester City, mais tout ne s’est pas passé comme il l’espérait. Peu à peu, il a perdu son duel face à Matvey Safonov et a dû se contenter d’un rôle de doublure. Un manque de temps de jeu qui l’a même privé de la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps lui ayant préféré Robin Risser.

Le PSG intéressé par Zion Suzuki… Si Lucas Chevalier n’y était pas, Zion Suzuki quant à lui a participé au Mondial avec le Japon, et a brillé. À tel point de taper dans l’oeil du PSG. C’est en tout cas ce qu’indiquait la Gazzetta dello Sport il y a deux semaines, et de nouveau ce samedi. L’international japonais, également dans le viseur de la Juventus et d’Aston Villa, ne serait d’ailleurs pas insensible aux avances de Luis Enrique. Le portier âgé de 23 ans est sous contrat jusqu’en juin 2029 avec Parme, qui réclamerait 30M€ pour s’en séparer. Et afin de le recruter, le club de la capitale serait même disposé à sacrifier Lucas Chevalier.

… et prêt à sacrifier Lucas Chevalier pour le recruter ? Il faut dire qu’à ce poste, le PSG a déjà accueilli Alessandro Longoni (18 ans) en provenance de l’AC Milan et doit faire de la place s’il est vraiment intéressé par Zion Suzuki. Ce qui serait tout de même un sacré aveu d’échec et un coup dur pour l’international français (1 sélection). Comme indiqué récemment par L’Équipe, malgré une première saison difficile, Lucas Chevalier a l’intention de rester à Paris et se battre pour y gagner sa place, bien que Besiktas, Tottenham et Aston Villa soient venus aux renseignements ces derniers mois.