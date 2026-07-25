La presse italienne annonce la fin imminente du feuilleton Kolo Muani : Le PSG va enfin accepter dire oui à son transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le feuilleton semble enfin toucher à sa fin. Après de très longues négociations, le PSG se serait résigné à accepter une offre légèrement supérieure à 40M€ de la Juventus pour céder Randal Kolo Muani. Une situation qui réjouirait l'attaquant français qui commençait à s'impatienter, lui qui ne voulait rien d'autre que la Juve.

Cet été, le PSG semble bien décidé à réaliser plusieurs ventes majeurs afin de renflouer ses caisses. Ainsi, après Gonçalo Ramos, qui a rejoint l'AC Milan pour 75M€ hors bonus, c'est Lee Kang-In qui a quitté le club de la capitale afin de s'engager avec l'Atlético de Madrid qui a déboursé environ 40M€ pour recruter l'international sud-coréen. Mais c'est encore loin d'être terminé puisque l'un des feuilletons de l'été touche à sa fin.

La fin du feuilleton Kolo Muani est proche En effet, selon les informations de Tuttosport, le PSG est enfin sur le point d'accepter une offre de la Juventus pour Randal Kolo Muani. Annoncé comme la priorité de la Vieille Dame depuis l'ouverture du mercato, l'attaquant français avait choisi la Juve depuis longtemps, mais encore fallait-il que les deux clubs trouvent un accord ce qui serait désormais imminent. Le média italien révèle que le PSG a fini par céder dans la guerre d'usure que lui mène la Juventus. L'offre qui devrait enfin conclure ce feuilleton serait légèrement supérieure à 40M€ en incluant les bonus.

Il est déjà en contact avec les joueurs de l'effectif De son côté, Randal Kolo Muani est d'accord avec la Juventus depuis longtemps sur les bases d'un contrat de 5 ans assorti d'un salaire de 5M€ par an. Il faut dire que l'ancien Nantais, qui sort d'un prêt décevant à Tottenham, ne voulait pas rater une seconde fois son retour à Turin. Ainsi, Tuttosport explique que Kolo Muani était en contact régulier avec certains joueurs de l'effectif de la Juve à l'image des Français Pierre Kalulu et Khephren Thuram, ou encore Weston McKennie, l'un des cadres du vestiaire. C'est donc la preuve que l'attaquant voulait absolument revenir à la Juventus, où il a déjà évolué une demi-saison, et qu'il attendait le dénouement de ce feuilleton avec impatience. Il doit donc être soulagé.