Mercato : Le PSG prépare un transfert surprise, c’est 30M€ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le mercato estival du PSG pourrait réserver son lot de surprises. Déjà bien fourni au poste de gardien de but, le club parisien s’intéresserait de près à Zion Suzuki selon la presse italienne. Le gardien de Parme s’est révélé cet été avec le Japon à la Coupe du Monde, et serait actuellement évalué à 30M€.

Le PSG a lancé les grandes manœuvres au niveau de son mercato estival. Le club de la capitale, qui compte se séparer de plusieurs joueurs cet été, a récemment officialisé sa première recrue estivale. Jeune gardien né en 2008, Alessandro Longoni s’est engagé en faveur des doubles champions d’Europe après avoir été formé à l’AC Milan. Avec le départ de Renato Marin vers le CD Nacional en prêt, Longoni devrait occuper le rôle de troisième gardien la saison prochaine.

Le PSG s’intéresse au gardien japonais Zion Suzuki Avec le jeune Italien, mais surtout avec Lucas Chevalier et Matvey Safonov, le PSG semble donc bien loti au poste de gardien de but. Cependant, cela n’empêche pas les dirigeants parisiens de continuer à lorgner certaines pistes à ce poste. A en croire les dernières révélations de la Gazzetta Dello Sport, le club de la capitale s’intéresse à Zion Suzuki. Évoluant à Parme, le portier de 23 ans s’est révélé cet été en étant titulaire avec le Japon durant la Coupe du Monde.