Mercato : Un nouvel attaquant au PSG, l’indice qui confirme déjà son transfert ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Comme révélé par Sky Italia ce samedi, le PSG s’est rapproché d’un transfert de Ferran Torres au cours des derniers jours. L’attaquant disputant actuellement la Coupe du Monde avec l’Espagne est enthousiasmé à l’idée de rejoindre les doubles champions d’Europe. D’ailleurs, du côté du FC Barcelone, on se serait déjà activé afin de lui trouver un remplaçant. Explications.

Le mercato estival du PSG s’est accéléré au cours des derniers jours. Alors que le club parisien s’est séparé de Gonçalo Ramos, vendu contre 74M€ du côté de l’AC Milan, il est bien possible que Luis Enrique et Luis Campos ait déjà trouvé son remplaçant. Comme révélé par Sky Italia ce samedi, le PSG aimerait recruter Ferran Torres cet été. Bien connu de Luis Enrique qui l’a lancé en sélection, l’attaquant de 26 ans est ouvert à l’idée de rejoindre le club français dans les prochaines semaines.

Le Barça cherche déjà un remplaçant à Ferran Torres Du côté du FC Barcelone, on serait résolu à l’idée de se séparer de Ferran Torres, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat en Catalogne. Et preuve que le Barça semble déjà avoir tourné la page avec le joueur auteur de 16 buts en championnat la saison passée, SPORT indique ce dimanche que le club blaugrana cherche déjà un nouvel attaquant sur le marché. A ce jour, les pistes Dusan Vlahovic (Libre), ainsi que Fisnik Asllani (Hoffenheim) sont étudiées, ce qui prouve que le dossier Ferran Torres avance bien pour le PSG.