Mercato : Un nouvel attaquant au PSG, l’indice qui confirme déjà son transfert ?

Comme révélé par Sky Italia ce samedi, le PSG s’est rapproché d’un transfert de Ferran Torres au cours des derniers jours. L’attaquant disputant actuellement la Coupe du Monde avec l’Espagne est enthousiasmé à l’idée de rejoindre les doubles champions d’Europe. D’ailleurs, du côté du FC Barcelone, on se serait déjà activé afin de lui trouver un remplaçant. Explications.
Le mercato estival du PSG s’est accéléré au cours des derniers jours. Alors que le club parisien s’est séparé de Gonçalo Ramos, vendu contre 74M€ du côté de l’AC Milan, il est bien possible que Luis Enrique et Luis Campos ait déjà trouvé son remplaçant. Comme révélé par Sky Italia ce samedi, le PSG aimerait recruter Ferran Torres cet été. Bien connu de Luis Enrique qui l’a lancé en sélection, l’attaquant de 26 ans est ouvert à l’idée de rejoindre le club français dans les prochaines semaines.
Le Barça cherche déjà un remplaçant à Ferran Torres
Du côté du FC Barcelone, on serait résolu à l’idée de se séparer de Ferran Torres, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat en Catalogne. Et preuve que le Barça semble déjà avoir tourné la page avec le joueur auteur de 16 buts en championnat la saison passée, SPORT indique ce dimanche que le club blaugrana cherche déjà un nouvel attaquant sur le marché. A ce jour, les pistes Dusan Vlahovic (Libre), ainsi que Fisnik Asllani (Hoffenheim) sont étudiées, ce qui prouve que le dossier Ferran Torres avance bien pour le PSG.
« Le PSG est en discussion avec les représentants du joueur »
Fabrizio Romano a récemment fait le point sur cette potentielle arrivée côté parisien : « Ferran Torres n’a plus qu’un an dans son contrat à Barcelone et en coulisses, le PSG a pris des contacts pour le joueur. Le PSG est en discussion avec les représentants du joueur, et se montre intéressé. Après le départ de Gonçalo Ramos, il pourra le remplacer directement, mais aussi jouer à plusieurs positions comme numéro neuf mais aussi ailier. Ferran Torres est bel et bien une option pour le PSG », a ainsi confié le journaliste.