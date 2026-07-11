Mercato - Ferran Torres au PSG : Fabrizio Romano confirme pour son transfert !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A la recherche d’un attaquant sur le marché des transferts après avoir conclu la vente de Gonçalo Ramos, le PSG pourrait recruter Ferran Torres. Disputant actuellement la Coupe du Monde avec l’Espagne, l’attaquant du FC Barcelone est ouvert à un départ. Le journaliste Fabrizio Romano a d’ailleurs confirmé que cette piste était bel et bien concrète côté parisien.

Le mercato estival du PSG pourrait connaître un tournant dans les prochains jours. Alors qu’il y a peu, le club parisien a enregistré la deuxième plus grosse vente de son histoire avec le départ de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan contre 74M€, le club de la capitale cherche désormais un remplaçant au Portugais. Si dernièrement, le nom d’Eli Junior Kroupi (Bournemouth) revient avec insistance, le PSG aimerait finalement recruter Ferran Torres comme révélé par Sky Italia. L’attaquant du FC Barcelone à qui il ne reste plus qu’un an de contrat, serait de son côté ouvert à une arrivée au PSG cet été.

« Le PSG est en discussion avec les représentants du joueur » Sur YouTube, le journaliste Fabrizio Romano a confirmé l’intérêt parisien dans ce dossier. « Ferran Torres n’a plus qu’un an dans son contrat à Barcelone et en coulisses, le PSG a pris des contacts pour le joueur. Le PSG est en discussion avec les représentants du joueur, et se montre intéressé. Après le départ de Gonçalo Ramos, il pourra le remplacer directement, mais aussi jouer à plusieurs positions comme numéro neuf mais aussi ailier. Ferran Torres est bel et bien une option pour le PSG, même si ce n’est pas la seule », a ainsi confié Romano.