Mercato : «Il a donné son feu vert», un attaquant du FC Barcelone veut signer au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Alors que la Coupe du Monde bat son plein, le PSG pourrait accélérer au niveau de son mercato estival. Avec le départ de Gonçalo Ramos, le club parisien cherche toujours un numéro neuf sur le marché, et à en croire la presse étrangère, pourrait recruter Ferran Torres. L’attaquant du FC Barcelone lui, souhaite rejoindre Paris cet été. Explications.

Le mercato estival du PSG pourrait prendre une toute autre tournure dans les prochains jours. Ayant déjà réussi à se séparer de Gonçalo Ramos cet été avec une grosse vente évaluée à 74M€, le club parisien cherche désormais à recruter un potentiel remplaçant à l’avant-centre portugais. Comme révélé par Foot Mercato, ces derniers jours, la direction parisienne s’est activée afin de trouver un numéro neuf capable de remplacer Ramos.

« Ferran Torres a donné son feu vert pour un transfert au PSG après la Coupe du monde » Et si la piste menant à Eli Junior Kroupi (Bournemouth) semble très chère pour le moment, le PSG pourrait décider de recruter Ferran Torres cet été. A en croire les dernières indiscrétions de Sky Italia, le joueur du FC Barcelone souhaite rejoindre Paris. « Ferran Torres a donné son feu vert pour un transfert au PSG après la Coupe du monde, il veut ce mouvement. La prolongation de son contrat avec Barcelone semble désormais très difficile, tandis que le Barça accepte la signature de Karim Adeyemi », révèle ainsi le journaliste Luca Bendoni.