Mercato : Un nouveau joueur pourrait bientôt quitter le PSG !

Alexis Brunet

Avec le départ de Gonçalo Ramos, le PSG a déjà perdu un joueur, mais les départs pourraient s’enchaîner pour le club de la capitale. Kang-in Lee est annoncé partant, tout comme Randal Kolo Muani, mais ce n’est pas tout. En effet, le double champion d’Europe pourrait aussi perdre le jeune Noah Nsoki pour qui deux clubs seraient en concurrence.

Comparé à d’autres équipes, le mercato du PSG est pour le moment calme, du moins pour ce qui est des arrivées. Le club de la capitale n’a encore recruté personne, mais il a déjà vendu Gonçalo Ramos à l’AC Milan contre un chèque d’environ 75M€ bonus compris. Ce n’est pas terminé car dans les prochains jours Kang-in Lee pourrait lui aussi s’en aller car l’Atlético de Madrid serait tout proche de le recruter. L’avenir de Randal Kolo Muani fait aussi beaucoup parler, lui qui plait à la Juventus de Turin.

Le PSG va perdre Noah Nsoki ? En plus de certains joueurs importants, le PSG pourrait perdre un nouveau jeune talent. Selon les informations de L’Équipe, Noah Nsoki (deux apparitions avec les professionnels cette saison) pourrait lui aussi aller voir ailleurs. L’attaquant plairait notamment au Dinamo Zagreb et au Vitória Guimarães. Pour le moment, Paris a déjà perdu quatre jeunes issus de son centre de formation cet été : Jangeal (Famalicao), Malonga (Manchester City), Mounguengue (Dynamo Kiev) et Coulibaly (Club Bruges).