Mercato - PSG : Une «offre majeure» va partir pour le successeur espéré de Gonçalo Ramos !

Pierrick Levallet

Le PSG a visiblement prévu un mercato mouvementé après son second sacre consécutif en Ligue des champions. Le club de la capitale s’est notamment mis en quête d’un nouvel attaquant après le départ de Gonçalo Ramos. Les dirigeants parisiens auraient ainsi coché le nom d’Eli Junior Kroupi sur leur liste. Mais une offre colossale pourrait bien tout faire basculer sur ce dossier.

Sacré vainqueur de la Ligue des champions pour une seconde fois consécutive, le PSG a prévu d’être actif sur le mercato. Les dirigeants parisiens souhaitent renouveler l’effectif de Luis Enrique en vue de la saison prochaine. Gonçalo Ramos a fait ses valises et s’est envolé du côté de l’AC Milan. Désormais, le club de la capitale est en quête d’un nouvel attaquant de pointe. Et dans cette optique, les Rouge-et-Bleu auraient activé une piste en Premier League.

Tottenham va bientôt dégainer pour Kroupi D’après les informations de TEAMtalk, Eli Junior Kroupi resterait une priorité pour le PSG pour remplacer Gonçalo Ramos. Mais les pensionnaires de la Ligue 1 ne seraient pas les seuls à convoiter le joueur de Bournemouth. Tottenham aimerait également enrôler le crack de 20 ans. Les Spurs s’apprêteraient d’ailleurs à dégainer une « offre majeure » pour essayer de le recruter. Reste maintenant à voir si cette proposition sera susceptible de faire plier les Cherries pour l’international Espoirs français.