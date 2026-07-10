Zaïre-Emery se croit encore au PSG : La boulette devant les journalistes !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’heure est arrivée pour Warren Zaïre-Emery. Non utilisé par Didier Deschamps sur cette Coupe du Monde, le crack du PSG est entré en jeu ce jeudi soir face au Maroc. Après la qualification des Bleus pour les demi-finales, le joueur de 20 ans a commis un lapsus amusant en confondant le mondial avec la Ligue des Champions.

Jusque-là, Warren Zaïre-Emery rongeait son frein. N’ayant pas disputé la moindre minute sur cette Coupe du Monde 2026, le milieu de terrain de 20 ans a finalement été lancé dans le grand bain par Didier Deschamps face au Maroc ce jeudi soir. Auteur d’une belle entrée en matière, le phénomène du PSG a commis une petite bévue en zone mixte après la rencontre, en se croyant encore engagé en Ligue des Champions.

« Aller en finale de Ligue des champions... euh de Coupe du monde pardon » « Je suis très content, très fier. Ce sont des matches que tous les gosses rêvent de jouer. C'est un quart de finale de Ligue des champions (sic), avec une place en demi à aller chercher. Tout le groupe vit bien. C'est juste un groupe exceptionnel. On avait foi de gagner ce match et l'objectif est clair : continuer en ce sens et aller en finale de Ligue des champions... euh de Coupe du monde pardon (grand sourire) », a ainsi réagi Zaïre-Emery.