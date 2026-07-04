Equipe de France : L'imprévu qui change tout pour Warren Zaïre-Emery !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Convoqué pour cette Coupe du Monde 2026 après une excellente saison réalisée avec le PSG, Warren Zaïre-Emery n’a pour le moment pas disputé la moindre minute avec l’équipe de France. Cependant, la récente blessure d’Aurélien Tchouaméni pourrait rebattre certaines cartes, et laisser une ouverture au crack parisien sur cette compétition. Explications.

Il aura été l’un des joueurs importants du PSG sur cette saison 2025-2026. A seulement 20 ans, Warren Zaïre-Emery a été le joueur le plus utilisé par Luis Enrique sur cette saison historique pour le club parisien. Un regain de forme important pour le numéro 33, qui a été convoqué par Didier Deschamps afin de disputer la Coupe du Monde 2026 avec l’équipe de France. Mais à l’instar de l’Euro 2024 il y a deux ans, le milieu de terrain, capable également de jouer dans le couloir droit de la défense, n’a pas disputé la moindre minute sur cette compétition.

Une possibilité de temps de jeu pour Zaïre-Emery et Kanté Forcément, son cas interroge. Si d’après le journaliste Loïc Tanzi, Warren Zaïre-Emery pourrait être frustré de son temps de jeu inexistant, l’Equipe indique que la blessure d’Aurélien Tchouaméni, touché aux adducteurs, pourrait rebattre certaines cartes. En effet, le quotidien sportif explique que Warren Zaïre-Emery tout comme N’Golo Kanté, pourraient avoir des ouvertures afin d’entrer en cours de jeu alors que le double pivot Adrien Rabiot - Manu Koné n’est pas certain de disputer l’intégralité des potentielles prochaines rencontres.