«Un monstre» : Didier Deschamps a choqué cet entraîneur !

Recordman du nombre de victoires en Coupe du Monde, Didier Deschamps a un peu plus inscrit son nom au panthéon du football. Le sélectionneur de l’équipe de France impressionne, notamment auprès d’autres entraîneurs. Ce samedi, c’est Pascal Dupraz qui a révélé à quel point Deschamps le fascinait, lui qui n’hésite pas à le qualifier de « monstre tactique ».
Alors qu’il quittera l’équipe de France à l’issue de cette Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps n’en finit plus d’impressionner. Le sélectionneur des Bleus espère glaner une troisième étoile pour son pays, lui qui a écrit sa légende à la fois en tant que joueur mais aussi en tant qu’entraîneur. Présent au micro des Grandes Gueules du Sport sur les ondes de RMC ce samedi, Pascal Dupraz n’a pas tari d’éloges à l’égard de Deschamps.
« Il est toujours résilient, inoxydable, hermétique à la pression »
« Quand je dis qu'il me surprend, ce n'est pas parce que Deschamps a changé, bien au contraire. C'est un gagnant-né, le sélectionneur qui a remporté le plus de matchs à la Coupe du monde, le sélectionneur qui est toujours dans le dernier carré des grandes compétitions. Là où il me surprend, c'est que malgré le nombre d'années passées à la tête de l'équipe de France, il est toujours résilient, inoxydable, hermétique à la pression », a d’abord lancé l’ancien coach de l’ASSE ou encore du TFC avant de poursuivre.
« Deschamps est un monstre tactique »
« D'abord, il maîtrise tout y compris la com', il donne ce qu'il veut. Il donne à manger un tout petit peu à certains journalistes et un petit peu plus en ce moment car l'équipe de France a le vent en poupe. Deschamps est un monstre tactique. S'il joue avec quatre joueurs offensifs, c'est qu'il a le potentiel. S'il ne le faisait pas avant, c'est parce que son pragmatisme l'obligeait à agir différemment. Il se réinvente en permanence. Ce qui me surprend encore plus, c'est sa maestria pour gérer son groupe. Pendant presque un mois, des joueurs jouent peu ou pas, et il arrive à maîtriser tout ça, de faire en sorte que chacun amène sa pierre à l'édifice, qu'il soit titulaire indiscutable ou remplaçant du remplaçant », conclut Dupraz.