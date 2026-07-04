«Un monstre» : Didier Deschamps a choqué cet entraîneur !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Recordman du nombre de victoires en Coupe du Monde, Didier Deschamps a un peu plus inscrit son nom au panthéon du football. Le sélectionneur de l’équipe de France impressionne, notamment auprès d’autres entraîneurs. Ce samedi, c’est Pascal Dupraz qui a révélé à quel point Deschamps le fascinait, lui qui n’hésite pas à le qualifier de « monstre tactique ».

Alors qu’il quittera l’équipe de France à l’issue de cette Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps n’en finit plus d’impressionner. Le sélectionneur des Bleus espère glaner une troisième étoile pour son pays, lui qui a écrit sa légende à la fois en tant que joueur mais aussi en tant qu’entraîneur. Présent au micro des Grandes Gueules du Sport sur les ondes de RMC ce samedi, Pascal Dupraz n’a pas tari d’éloges à l’égard de Deschamps.

« Il est toujours résilient, inoxydable, hermétique à la pression » « Quand je dis qu'il me surprend, ce n'est pas parce que Deschamps a changé, bien au contraire. C'est un gagnant-né, le sélectionneur qui a remporté le plus de matchs à la Coupe du monde, le sélectionneur qui est toujours dans le dernier carré des grandes compétitions. Là où il me surprend, c'est que malgré le nombre d'années passées à la tête de l'équipe de France, il est toujours résilient, inoxydable, hermétique à la pression », a d’abord lancé l’ancien coach de l’ASSE ou encore du TFC avant de poursuivre.