Coupe du Monde 2026 : Jamel Debbouze tranche entre l'équipe de France et le Maroc !

Amadou Diawara

Jamel Debbouze est franco-marocain. Ainsi, son coeur balance entre ses deux pays à chaque Coupe du Monde. Mais alors que les Bleus ont déjà décroché deux étoiles, Jamel Debbouze aimerait voir les Lions de l'Atlas soulever le trophée pour la première fois de leur histoire le 19 juillet.

Né à Paris le 18 juin 1975, Jamel Debbouze est Franco-Marocain. Ainsi, à chaque Coupe du Monde, l'humoriste de 51 ans supporte deux sélections : les Bleus et les Lions de l'Atlas. Et quand la France a affronté le Maroc en demi-finale du Mondial 2022 (victoire 2-0 des Bleus), Jamel Debbouze a été dans l'incapacité de faire un choix, ayant d'ailleurs porté un maillot aux couleurs des deux équipes. Interrogé par la chanteuse Louane sur la chaîne BFM TV, le créateur du Marrakech du Rire a fait un choix entre la France et le Maroc pour cette édition 2026.

«Une finale de rêve France-Maroc, ce serait top» « Si je suis pour la France ou pour le Maroc ? (Rires) Oh, je vois les Bleus aller en finale, sans problème ; et ça ne m'étonnerait pas que le Maroc ne soit très loin du tout derrière. Il n'est pas impossible qu'on finisse par avoir une finale de rêve. France-Maroc, ce serait top », a confié Jamel Debbouze, avant de poursuivre.