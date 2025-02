«Extraordinaire», Jamel Debbouze va lancer un projet à la Mbappé !

Amadou Diawara

A la fin du mois de juillet, Kylian Mbappé est devenu le nouveau propriétaire du Stade Malherbe de Caen. Présent sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche soir, Jamel Debbouze a avoué qu'il voulait imiter l'attaquant du Real Madrid. En effet, l'humoriste français compte lui aussi racheter un club de l'Hexagone.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de claquer la porte du Parc des Princes. Après sept saisons de bons et loyaux services à Paris, la star de 26 ans s'est envolée vers Madrid pour signer librement et gratuitement au Real.

«Peut-être qu'un jour je serai propriétaire d'un club»

Peu après son transfert au Real Madrid, Kylian Mbappé a racheté le Stade Malherbe de Caen. En effet, le numéro 9 merengue est devenu l'actionnaire majoritaire du club de Ligue 2 à la fin du mois de juillet, et ce, par l'intermédiaire de Coalition Capital. « Cette transaction marque une étape significative dans le développement stratégique du club et renforce son ambition naturelle de se maintenir parmi les places historiques du football français. Depuis près de 4 ans, Oaktree et Pierre-Antoine Capton, en collaboration avec l’ensemble de l’équipe dirigeante du club, ont mené un projet de redressement du club permettant d’assurer la gestion financière, de favoriser la mise en avant des jeunes joueurs et de consolider l’assise régionale du club ainsi que ses liens avec les acteurs locaux. Cette acquisition permettra au Stade Malherbe Caen de bénéficier de ressources stratégiques supplémentaires pour renforcer sa politique sportive, moderniser ses infrastructures et développer des projets innovants », a communiqué le SMC.

«Il y a tellement à faire, donc ça me passionne»

Présent sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche soir, Jamel Debbouze a révélé qu'il voulait la jouer comme Kylian Mbappé en devenant le propriétaire d'un club français. « Peut-être qu'un jour je serai propriétaire d'un club. Suivez moi et vous aurez des surprises. Un club français ? Certainement. Un club de Ligue 2 ? Je ne peux pas vous en dire plus. Je trouve cet univers tellement extraordinaire, et il y a tellement à faire, donc ça me passionne », a déclaré l'humoriste français, qui est d'ailleurs très proche de Kylian Mbappé.