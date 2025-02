PSG : Après Mbappé, Al-Khelaïfi débarque sur France 2

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nasser Al-Khelaïfi va débarquer sur France 2. Le président du PSG fera l'objet d'un Complément d'Enquête. Les différentes facettes du dirigeant qatari seront explorées. Le dirigeant a laissé les caméras pénétrer dans les couloirs du club parisien, mais aussi certains membres de son entourage s'exprimer aux micros de Tristan Waleckx et de son équipe.

En janvier 2024, les équipes d’Elise Lucet consacraient un numéro d’Envoyé Special à Kylian Mbappé et son engagement associatif. Et selon les informations de L’Equipe, France 2 va consacrer une partie de sa grille des programmes à une autre figure du PSG.

Un Complément d'Enquête sur NAK

Le quotidien sportif indique que l’émission Complément d’Enquête va réaliser un numéro sur Nasser Al-Khelaïfi. Le tournage a débuté en juin dernier et devrait prendre fin dans les prochains jours. Tristan Waleckx et son équipe sont partis à la rencontre de son entourage et des employés du PSG pour en savoir plus sur le responsable qatari, également président de beIN Media Group.

Al-Khelaïfi dans le viseur de la justice

Une information qui sort quelques jours après la mise en examen de Nasser Al-Khelaïfi pour « complicité d’achat de vote et d’atteinte à la liberté du vote » et « complicité d’abus de pouvoirs » dans l’affaire Lagardère. En parallèle, le président du PSG est accusé par un lobbyiste franco-algérien d’enlèvement, séquestration et torture. Reste à savoir si le dirigeant abordera ces sujets durant ce reportage.