F1 : Verstappen change d'équipe, c'est confirmé !

Régulièrement au cœur des rumeurs concernant son avenir et une éventuel départ de Red Bull, Max Verstappen commencerait à se lasser de la Formule 1. A tel point qu'il ne cache plus ses ambitions dans d'autres disciplines comme l'Endurance avec sa toute nouvelle équipe : Verstappen.com Racing.

Ce n'est pas un secret, Max Verstappen ne restera pas encore une décennie en Formule 1. A plusieurs reprises, le Néerlandais a expliqué qu'il n'avait absolument pas l'intention d'effectuer une longue carrière à l'image de celles de Fernando Alonso ou encore Lewis Hamilton. Le quadruple champion du monde n'a également jamais caché son attirance pour d'autres disciplines, à l'image du simracing, la course sur simulateur, ou encore de l'Endurance.

Verstappen, sa nouvelle équipe en Edurance

C'est ainsi que le pilote Red Bull a même créé sa propre équipe, Verstappen.com Racing, qui faisait d'ailleurs ses débuts au Paul Ricard, lors de la GT World Challenge Europe Endurance Cup. Suffisant pour convaincre Max Verstappen de s'engager sur les 24 Heures du Nürburgring ? « Absolument, mais étape par étape. Je ne veux pas me précipiter. Ce sont des circuits difficiles, et il faut une préparation sérieuse pour cela. Ces courses plus courtes – trois, quatre, six heures – permettent d’acquérir plus d’expérience avec la voiture. Petit à petit, nous voudrons participer à toutes ces courses », confie le quadruple champion du monde dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.

Bientôt présent aux 24 Heures du Mans ?

Et s'il se lance dans une carrière en Endurance, Max Verstappen finira forcément par avoir l'objectif de s'aligner sur les 24 Heures du Mans. « Ce serait l’idéal. Si cela n’entre pas en conflit avec une course de Formule 1, on pourrait les combiner, mais d’un autre côté, je ne ferai pas de F1 pendant dix ans encore. D’ici là, j’aurai plus de temps pour autre chose », reconnaît-il. Autrement dit, le pilote Red Bull ne compte pas s'éterniser en Formule 1 et déjà sa nouvelle équipe pour rebondir dans une autre discipline.