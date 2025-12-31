Séparation avec Kylian Mbappé : La nouvelle relation en France !

Pierrick Levallet

Cet hiver, un joueur a quitté Kylian Mbappé au Real Madrid. Endrick a en effet fait ses valises et a été prêté à l’OL. L’international auriverde ne devrait toutefois participer à son premier entraînement qu’à compter du 1er janvier. En attendant, le Brésilien a déjà pu nouer une relation avec ses nouveaux coéquipiers en France.

Le Real Madrid de Kylian Mbappé s’est séparé d’un joueur cet hiver. Le club madrilène a en effet envoyé Endrick en prêt à l’OL. Le transfert a même été officialisé la semaine dernière. Seulement, l’international auriverde va devoir patienter encore un peu avant de faire ses premiers pas sur les terrains d’entraînement de la formation lyonnaise.

Endrick a déjà fait connaissance avec ses coéquipiers de l'OL Comme le rapporte SPORT, Endrick ne devrait pouvoir commencer à s’entraîner sous ses nouvelles couleurs qu’à compter du 1er janvier, lorsque son contrat à l’OL entrera en vigueur. En attendant, le Brésilien a déjà pu nouer une relation et faire connaissance avec ses nouveaux coéquipiers.