Séparation avec Kylian Mbappé : La nouvelle relation en France !

Cet hiver, un joueur a quitté Kylian Mbappé au Real Madrid. Endrick a en effet fait ses valises et a été prêté à l’OL. L’international auriverde ne devrait toutefois participer à son premier entraînement qu’à compter du 1er janvier. En attendant, le Brésilien a déjà pu nouer une relation avec ses nouveaux coéquipiers en France.
Endrick a déjà fait connaissance avec ses coéquipiers de l'OL
Comme le rapporte SPORT, Endrick ne devrait pouvoir commencer à s’entraîner sous ses nouvelles couleurs qu’à compter du 1er janvier, lorsque son contrat à l’OL entrera en vigueur. En attendant, le Brésilien a déjà pu nouer une relation et faire connaissance avec ses nouveaux coéquipiers.
Le Real Madrid mise gros sur son prêt
Reste maintenant à voir si Endrick saura s’acclimater rapidement à son nouvel environnement. Les attentes sont naturellement élevées du côté de l’OL, mais aussi du Real Madrid. Chez les Merengue, on estime que l’attaquant de 19 ans est en mesure de marquer 12 à 15 buts en Ligue 1. À suivre...