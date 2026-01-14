Zidane - Mbappé : Le clash en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Bien avant que Kylian Mbappé ne débarque au Real Madrid en 2024, Zinedine Zidane avait évoqué cette piste du temps où le capitaine de l'équipe de France évoluait encore au PSG. Et les propos lâchés à cette époque par Zidane n'avaient pas du tout plu à Leonardo, qui l'avait clashé en direct sur RMC.

Courtisé par le Real Madrid depuis de nombreuses années, Kylian Mbappé avait fini par quitter le PSG libre au terme de son contrat en 2024 pour signer avec le club merengue. La fin d'un long feuilleton qui aura duré une éternité pour l'attaquant de l'équipe de France, et d'ailleurs, Zinedine Zidane dissimulait à peine sa volonté de faire venir Mbappé à l'époque où il entraînait encore le Real Madrid.

Zidane et le «rêve» de Mbappé En novembre 2019, alors qu'il était encore entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane avait évoqué le cas Kylian Mbappé en conférence de presse et l'avenir incertain de l'ancienne star du PSG : « C'est lui qui décidera de son avenir. Pour le moment, c'est un joueur du PSG. Nous verrons dans le futur. Il a toujours dit que son rêve était de jouer au Real Madrid », avait lâché Zidane. Et ces propos n'avaient pas du tout plu à Leonardo, directeur sportif du PSG à cette époque.