Zidane - Mbappé : Le clash en direct !

Bien avant que Kylian Mbappé ne débarque au Real Madrid en 2024, Zinedine Zidane avait évoqué cette piste du temps où le capitaine de l'équipe de France évoluait encore au PSG. Et les propos lâchés à cette époque par Zidane n'avaient pas du tout plu à Leonardo, qui l'avait clashé en direct sur RMC.
Courtisé par le Real Madrid depuis de nombreuses années, Kylian Mbappé avait fini par quitter le PSG libre au terme de son contrat en 2024 pour signer avec le club merengue. La fin d'un long feuilleton qui aura duré une éternité pour l'attaquant de l'équipe de France, et d'ailleurs, Zinedine Zidane dissimulait à peine sa volonté de faire venir Mbappé à l'époque où il entraînait encore le Real Madrid.
Zidane et le «rêve» de Mbappé
En novembre 2019, alors qu'il était encore entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane avait évoqué le cas Kylian Mbappé en conférence de presse et l'avenir incertain de l'ancienne star du PSG : « C'est lui qui décidera de son avenir. Pour le moment, c'est un joueur du PSG. Nous verrons dans le futur. Il a toujours dit que son rêve était de jouer au Real Madrid », avait lâché Zidane. Et ces propos n'avaient pas du tout plu à Leonardo, directeur sportif du PSG à cette époque.
Leonardo voit rouge
En direct sur RMC quelques jours après cette annonce de Zidane, Leonardo n'avait pas hésité à clasher le coach du Real Madrid au sujet de Kylian Mbappé : « Honnêtement, ça agace un peu. Ça dérange. Je pense que ce n'est pas le moment de parler de ça. C'est un joueur qui est sous contrat avec nous pour deux ans et demi. Parler de rêve ou de volonté à chaque fois... C'est le moment d'arrêter. Kylian Mbappé est un joueur très important pour nous, poursuit Leonardo. Il est le meilleur jeune joueur français, champion du monde, un des meilleurs au monde. Ce n'est pas le moment de le toucher et de le déstabiliser. C'est le moment d'arrêter », indiquait le dirigeant du PSG. Ambiance...