C’est terminé : Zidane fait une annonce sur les réseaux sociaux

L’aventure de l’Algérie à la Coupe d’Afrique des Nations s’est arrêtée en quarts de finale, le Nigeria prenant le dessus sur les Fennecs. Quelques jours après l’élimination, Luca Zidane, nouveau venu en sélection, a fait part de sa déception mais également de sa fierté d’avoir pu défendre les couleurs algériennes.

La Coupe d’Afrique des Nations a déjà pris fin pour l’Algérie, éliminée par le Nigeria (0-2) en quarts de finale. Le Maroc d’Achraf Hakimi va donc retrouver Victor Osimhen et ses coéquipiers ce mercredi (21h), tandis que le Sénégal a rendez-vous avec l’Égypte un peu plus tôt dans la journée (18h). Présent dans le groupe pour sa première compétition avec l’Algérie quelques semaines après son changement de nationalité sportive, Luca Zidane a envoyé un message aux supporters.

Luca Zidane fier d’avoir représenté l’Algérie « La CAN s’arrête ici… La déception est immense. Mais au fond de moi, il y a surtout quelque chose de plus fort. De la fierté. La fierté d’avoir vécu ma première Coupe d’Afrique des Nations. La fierté d’avoir porté ce maillot, celui de l’Algérie, Le pays de mes grands-parents », a réagi le fils de Zinedine Zidane sur son compte Instagram.