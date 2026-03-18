Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En voilà une nouvelle à laquelle personne ne s’attendait. Alors que le dénouement de la Coupe d’Afrique des nations remonte à deux mois, la CAF a publié un communiqué mardi soir par le biais duquel il est spécifié que le Sénégal a été disqualifié pour sa sortie du terrain protestant une décision arbitrale, faisant du Maroc le vainqueur de la CAN. Un coup de tonnerre qui fait beaucoup de bruit et qui a engendré une réaction offensive de Patrice Evra.

Presque deux mois jour pour jour après le sacre controversé du Sénégal en finale de Coupe d’Afrique des nations au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat (1-0 après prolongations), le vainqueur de la CAN a changé. Défait en finale suite à un penalty manqué par Brahim Diaz au bout du temps additionnel de la seconde période avant de s’incliner à cause d’une frappe lourde de Pape Gueye, le Maroc a témoigné du verdict du jury d’appel de la Confédération Africaine de football. Par le biais d’un communiqué, la CAF a annoncé la défaite du Sénégal par forfait et celle du Maroc sur tapis vert. « Le jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du règlement de la Coupe d’Afrique des nations CAF (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025, le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) ».

I LOVE THIS GAME 🦍🔥🤣 pic.twitter.com/Y7cvrPFRqu — Patrice Evra (@Evra) March 18, 2026

«C’est pour ça que ce cirque ne s’arrête pas, c’est lui qui a tout commencé» Un séisme pour le foot africain qui n’a pas laissé sans voix plusieurs acteurs de cette finale de la CAN comme Moussa Niakhaté, défenseur sénégalais de l’OL, l’a assuré sur ses réseaux sociaux. « Pour l’éternité, venez les chercher ! Ils sont fous eux ». Par le biais d’une vidéo publiée sur son compte X, Patrice Evra, ex-international français d’origine sénégalaise également, a pesté après cette décision polémique de la CAF partie d’une gestion catastrophique selon lui de la fin de match de l’arbitre après la décision du Sénégal de quitter la pelouse en signe de protestation après leur but refusé par la VAR pour une faute avant que cette dernière accorde un penalty au Maroc. « Le Sénégal est sorti du terrain, c’est vrai. Donc, ils devaient être disqualifiés. Mais l’arbitre a fait reprendre le match. C’est pour ça que ce cirque ne s’arrête pas, c’est lui qui a tout commencé. Les deux côtés ont raison. A l’arrivée, le match a été rejoué et aujourd’hui après deux mois, on nous fait croire que le Maroc est champion ».