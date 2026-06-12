PSG - Transfert de Julian Alvarez : «Ça n’arrivera pas», c’est terminé pour le Real Madrid ?

Pierrick Levallet

En quête de renforts pour la saison prochaine, le PSG a déjà multiplié les pistes sur le mercato. Le club de la capitale ne lâche notamment pas l’affaire pour Julian Alvarez. Le Real Madrid a d’ailleurs tenté sa chance pour l’attaquant de l’Atlético de Madrid. Mais après avoir été recalée par les Colchoneros, la Casa Blanca ne compterait pas revenir à la charge.

Vainqueur de sa seconde Ligue des champions consécutive, le PSG a prévu de régénérer l’effectif de Luis Enrique. Le club de la capitale a donc déjà activé quelques pistes sur le mercato, dont celle menant à Julian Alvarez. À 26 ans, l’international argentin pourrait quitter l’Atlético de Madrid cet été. Le Real Madrid a toutefois tenté sa chance avec une offre de 150M€. Les Merengue se sont néanmoins fait recaler par les Colchoneros. Et la Casa Blanca n’aurait pas prévu de revenir à la charge pour le champion du monde 2022.

«Le Real Madrid a pris note de la réponse de l’Atlético» « Le Real Madrid, après avoir été recalé par l’Atlético de Madrid, ne compte pas revenir avec une autre offre pour Julian Alvarez. Ce n’est pas ‘hier vous proposez 150M€, l’Atlético dit non, le Real fait une autre offre’. Ça n’arrivera pas. Le Real Madrid a pris note de la réponse de l’Atlético » a ainsi expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube. Le Real Madrid devrait ainsi se tourner vers d’autres pistes pour se renforcer cet été.