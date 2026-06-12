PSG - Transfert de Julian Alvarez : «Ça n’arrivera pas», c’est terminé pour le Real Madrid ?

En quête de renforts pour la saison prochaine, le PSG a déjà multiplié les pistes sur le mercato. Le club de la capitale ne lâche notamment pas l’affaire pour Julian Alvarez. Le Real Madrid a d’ailleurs tenté sa chance pour l’attaquant de l’Atlético de Madrid. Mais après avoir été recalée par les Colchoneros, la Casa Blanca ne compterait pas revenir à la charge.
Vainqueur de sa seconde Ligue des champions consécutive, le PSG a prévu de régénérer l’effectif de Luis Enrique. Le club de la capitale a donc déjà activé quelques pistes sur le mercato, dont celle menant à Julian Alvarez. À 26 ans, l’international argentin pourrait quitter l’Atlético de Madrid cet été. Le Real Madrid a toutefois tenté sa chance avec une offre de 150M€. Les Merengue se sont néanmoins fait recaler par les Colchoneros. Et la Casa Blanca n’aurait pas prévu de revenir à la charge pour le champion du monde 2022.
«Le Real Madrid a pris note de la réponse de l’Atlético»
« Le Real Madrid, après avoir été recalé par l’Atlético de Madrid, ne compte pas revenir avec une autre offre pour Julian Alvarez. Ce n’est pas ‘hier vous proposez 150M€, l’Atlético dit non, le Real fait une autre offre’. Ça n’arrivera pas. Le Real Madrid a pris note de la réponse de l’Atlético » a ainsi expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube. Le Real Madrid devrait ainsi se tourner vers d’autres pistes pour se renforcer cet été.
L'Atlético de Madrid a répondu cash au Real Madrid
Il faut dire que l’Atlético de Madrid n’y a pas été de main morte avec sa réponse pour Julian Alvarez. « Communiqué officiel avec nos précisions concernant le communiqué officiel de nos voisins du Real Madrid : 1) Vous avez coupé la vidéo du Pape dans laquelle il disait qu’il était aussi supporter de l’Atlético. 2) Vous avez sans doute confondu politesse et gratitude, mais pour qu’il n’y ait aucun doute : nous ne vous remercions de rien. 3) Nous n’étudions ni n’évaluons aucune offre concernant Julián. 4) Comment ne pas bien s’entendre avec vous, alors que vous nous faites rire encore plus que le FC Barcelone ? » peut-on lire dans le message publié par les Colchoneros sur les réseaux sociaux.
Le PSG ne sera donc plus ennuyé par le Real Madrid sur ce dossier. Il faudra en revanche encore se méfier du FC Barcelone, qui continue de pousser pour le transfert de Julian Alvarez. Affaire à suivre...