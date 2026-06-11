Transfert de Michael Olise : La réponse à «500M€» du Bayern Munich au Real Madrid

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il se pourrait bien que Michael Olise soit le tube de l'été. En plus de sa participation à la Coupe du monde avec l'équipe de France, l'ailier du Bayern Munich fait sensation sur le marché des transferts et notamment du côté du Real Madrid. Consciente de la cote de l'international français de 24 ans, la direction munichoise est montée au créneau par le biais de L'Equipe.

Depuis quelques jours, Michael Olise fait énormément parler de lui dans la presse. Pas seulement pour son triplé inscrit face à l'Irlande du Nord lundi soir (3-1) avec l'équipe de France. Le 15 juin prochain, à la veille de l'entrée en lice de l'équipe de France contre le Sénégal pour cette Coupe du monde 2026, le mercato estival ouvrira officiellement ses portes. Avec son nouvel entraîneur José Mourinho qui a signé son retour 13 ans plus tard, le Real Madrid a des ambitions débordantes sur le marché.

«Si Florentino Pérez souhaite nous faire une offre, il peut s’épargner cette peine» En plus de Denzel Dumfries et d'Ibrahima Konaté, le comité directeur du Real Madrid semble être proche de boucler la signature de Bernardo Silva en tant qu'agent libre, une star fait rêver le président du club merengue : Michael Olise. L'ailier du Bayern Munich a été élu joueur de la saison en Bundesliga et meilleur joueur français à l'étranger pendant la cérémonie des Trophées UNFP. Un transfert au Real Madrid est évoqué dans les médias, mais le président du club bavarois Herbert Hainer a tapé du poing sur la table dimanche dernier. « Michael Olise est un joueur du Bayern Munich, et il est sous contrat à long terme. Nous ne sommes pas un club vendeur. Si Florentino Pérez souhaite nous faire une offre, ce qui n’est pas encore le cas, il peut s’épargner cette peine ».