PSG/Real Madrid : Un invité surprise veut recruter Michael Olise, l'attaquant des Bleus refuse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Meilleur joueur de Bundesliga, prix qui lui a été décerné au terme de sa saison avec le Bayern Munich, Michael Olise continue de se faire un nom sous les projecteurs. Avant l'entrée en lice de la Coupe du monde, il a signé un triplé contre l'Irlande du Nord avec l'équipe de France lundi soir. Cet été, les rumeurs de transfert risquent de fuser à son sujet, mais un club partirait de très loin dans la course à la signature d'Olise.

Où est-ce que Michael Olise jouera la saison prochaine ? C'est la question qui anime l'actualité de cette première quinzaine de juin. Certes, le mercato ouvrira seulement ses portes le 15 juin prochain, mais les clubs s'activent déjà en ce début de Coupe du monde pour tomber d'accord avec certains internationaux pour leurs transferts à l'intersaison. Depuis quelques jours, le nom d'Olise est lié au Real Madrid. Ce qui a le don d'agacer les dirigeants du Bayern Munich. A commencer par le président Herbert Hainer qui a publiquement refroidi les quelconques ardeurs du Real Madrid.

Le Real Madrid avec le PSG et Manchester City ? Le patron du Bayern ne mâchait pas ses mots à Sport BILD dimanche dernier. « Michael Olise est un joueur du Bayern Munich, et il est sous contrat à long terme. Nous ne sommes pas un club vendeur. Si Florentino Pérez souhaite nous faire une offre, ce qui n’est pas encore le cas, il peut s’épargner cette peine ». Un membre du conseil d'administration du Bayern Munich a confirmé la tendance à L'Equipe en communiquant une indemnité de transfert pharaonique qui finirait également par être refusée par le club bavarois. « Olise n'a pas de prix, même à 500 M€ il ne partira pas ».