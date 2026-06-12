Mercato - PSG : Ça discute au Real Madrid pour un transfert à 98M€ !

Pierrick Levallet

Le PSG devrait vivre un été assez animé sur le mercato. Afin de régénérer l’effectif de Luis Enrique, le club de la capitale aurait activé plusieurs pistes dont celle menant à Mateus Fernandes. Le profil du milieu offensif de 21 ans plairait également à José Mourinho, qui aurait déjà commencé à en discuter au Real Madrid pour un éventuel transfert.

Après le second sacre en Ligue des champions, le PSG a prévu de régénérer l’effectif de Luis Enrique. Les dirigeants parisiens ont ainsi activé plusieurs pistes sur le marché des transferts. Le club de la capitale aurait notamment des vues sur Mateus Fernandes. Relégué avec West Ham, le milieu offensif de 21 ans devrait quitter les Hammers cet été. Les Rouge-et-Bleu seraient toutefois concurrencés par Manchester United et le Real Madrid sur ce dossier. José Mourinho aurait même déjà commencé à discuter d’un potentiel transfert de l’international portugais chez les Merengue.

«Pour le moment, il n’y a rien d’avancé ou de proche» « Du côté de Manchester United, il ne faut pas oublier Mateus Fernandes. Le prix est aux alentours de 98M€. Manchester United est très intéressé par le joueur. Manchester United a déjà parlé avec l’agent du joueur. Il ne faut pas non plus exclure le Real Madrid parce que Mourinho apprécie Mateus Fernandes. Pour le moment, il n’y a rien d’avancé ou de proche. Mais il est l’un des noms évoqués entre José Mourinho et le staff du Real Madrid » a ainsi expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.